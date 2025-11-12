میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: تصاویری که واشنگتن پست از جولانی منتشر کرد!

تصاویری متفاوت از جولانی در روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۸۷
| |
96 بازدید

عکس: تصاویری که واشنگتن پست از جولانی منتشر کرد!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، واشنگتن پست چند روز پس از مشاهده جولانی در حال بازی بسکتبال با ژنرال‌های ارشد آمریکا، عکس‌های جدیدی از الشراع سوریه در حال بازی شطرنج منتشر کرد.

عکس: تصاویری که واشنگتن پست از جولانی منتشر کرد!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
الجولانی احمد الشرع سوریه آمریکا کاخ سفید ترامپ
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاب جدید از جولانی و ترامپ در کاخ سفید
اعتراف جنجالی الجولانی درباره مذاکره با اسرائیل
عکس: جولانی در گذر زمان!
جولانی از در پشتی وارد کاخ سفید شد!
واکنش «الجولانی» به طرح ترامپ درباره غزه
جزئیات دیدار ترامپ و جولانی در کاخ سفید + عکس
آمریکا: سوریه در فهرست حامی تروریسم باقی می‌ماند
زندگی نامه احمد الشرع یا جولانی؛ تا پیوستن به داعش
نطق ۵۵ ثانیه‌ای الجولانی در نشست دوحه
الجولانی به ترامپ نامه نوشت
جولانی: نمی‌خواهیم با اسرائیل وارد جنگ شویم
دیدار فرستاده آمریکا با الجولانی + عکس
رایزنی وزیر خارجه عربستان و نماینده ترامپ درباره الجولانی
اتحادیه اروپا تحریم‌های «سوریه جولانی» را لغو کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZ5
tabnak.ir/005cZ5