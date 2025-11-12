عکس: تصاویری که واشنگتن پست از جولانی منتشر کرد!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0634\u0647\u0631\u06cc \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646\u060c \u0648\u0627\u0634\u0646\u06af\u062a\u0646 \u067e\u0633\u062a \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u062c\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u0698\u0646\u0631\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0634\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0639\u06a9\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0634\u0637\u0631\u0646\u062c \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\n