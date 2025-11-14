از وزیر اقتصاد انتظار حل مسائل را داریم نه تحلیل / مجلس برای تمام قوانین کلیدی از دولت گزارش بگیرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اخذ گزارش از سوی دولت در ارتباط با برنامه هفتم توسعه گفت: از وزیر اقتصاد انتظار تحلیل مسائل را نداریم، بلکه درخواست حل مسائل را داریم. همچنین مجلس باید برای تمام قوانین کلیدی داشبوردی تهیه و از طریق نظارت‌هایی که نمایندگان دارند دولت را در کانالی قرار بدهد که از طریق قوانین مجلس جدی‌تر در جهت اجرایی شدن آن گام بردارد.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط ارزیابی اش از ارائه گزارش تیم اقتصادی دولت در ارتباط با سال نخست برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: عملکردها قابل دفاع نبود.

اقدام مجلس در اخذ گزارش برنامه هفتم خلاقانه بود

وی با اشاره به اینکه اقدام مجلس در ملزم کردن دولت برای ارائه گزارش در ارتباط با برنامه هفتم توسعه، اقدام مبتکرانه و کار خلاقانه ای بود، افزود: در قانون برنامه هفتم دیده شده که دولت هر سال باید گزارش عملکرد بدهد، شاید تصور دولت این بود که مجلس در این باره جدی ورود نمی کند. اما مجلس ورود جدی و وقت موثری گذاشت و این باعث شد که دولت اکنون جدی تر در ارتباط با احکام برنامه رفتار کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی دولت مطمئن است که عملکردش رتبه بندی می شود، دستگاه هایی که عملکرد قابل دفاعی نداشته اند باید جدی تر با مسائل برخورد کنند و دستگاه هایی که نمره اکتسابی شان در خصوص برنامه هفتم پایین تر بود باید جدی تر به موضوعات ورود کنند.

مجلس باید برای تمام قوانین کلیدی داشبوردی تهیه کند تا دولت را در کانال اجرای آنها قرار بدهد

قادری گفت: به اعتقاد بنده مجلس باید برای تمام قوانین کلیدی یک داشبوردی را تهیه و از طریق نظارت هایی که نمایندگان و جامعه دارد دولت را در کانال و مسیری قرار بدهد که با قوانین مجلس جدی تر در جهت اجرایی شدن آن گام بردارد. مجلس هم در جایی که بخشی از قوانین مشکل دارند، در جهت اصلاح آن لایحه بدهد.

وی ادامه داد: اقدام مجلس در اخذ گزارش از دولت به عنوان یک نقطه شروع، کار ارزشمندی بود و طبعا آثارش در آینده کاملا مشخص می شود، افزود: علاوه بر این این نحوه گزارش گیری، یک کارگاهی برای خود نمایندگان هم بود که کدام بخش از قانون هایشان به هدف اصابت می کند و کدام بخش اشکال دارد. ما هم در مجلس باید جدی تر و اجرایی تر با مسائل و موضوعات قانگذاری برخورد کنیم. از این نظر کار ارزشمندی بود.

از وزیر اقتصاد انتظار حل مسائل را داریم نه تحلیل

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه گزارش از سوی مدنی زاده؛ وزیر اقتصاد در ارتباط با دلایل نرسیدن به رشد 8 درصد قابل پذیرش بود، اظهار کرد: از وزیر اقتصاد انتظار تحلیل مسائل را نداریم، انتظار داریم که در جهت حل مسائل گام بردارد.

قادری اضافه کرد: وزیر اقتصاد باید اعلام کند برای اینکه به رشد هشت درصد نزدیک شویم چه کارهایی باید انجام بدهیم باید از ظرفیت های مجموعه های تخصصی استفاده و راهکار ارائه دهد. مثلا در قانون این مشکلات هست و از این طریق باید مسیر را دنبال کنیم تا به رشد هشت درصد برسیم.

وی تاکید کرد: مسئولان اجرایی نباید مسائل را برای ما تحلیل کنند چرا که هر کدام از مجموعه های آکادمیک و دانشگاهی هم می توانند این تحلیل ها را انجام بدهند. از مجموعه های اجرایی انتظار داریم که راهکارها و روش هایی که برای رسیدن به هدف می توانند کمک کنند، ارائه دهند.