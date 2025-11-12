افزایش مشارکت مردم عراق در انتخابات ۲۰۲۵

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کمیسیون انتخابات عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که با شمارش ۹۹.۹۸ درصد صندوق‌های رای میزان مشارکت مردم این کشور در انتخابات پارلمانی دیروز به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است.

کمیسیون انتخابات عراق دیشب و پس از پایان رای‌گیری اعلام کرد که پس از دریافت نتایج ۹۹.۷ درصد از حوزه‌های رأی‌گیری، میزان مشارکت رأی‌دهندگان از ۵۵ درصد عبور کرده است.

به نوشته «دویچه‌وله» میزان مشارکت در انتخابات عراق برای تحلیلگران سیاسی غیر قابل پیش بینی و شوکه کننده بود، چرا که نشان داد بعد از ۲۰ سال روند مشارکت در این انتخابات صعودی شده است.

بررسی انتخابات پارلمانی در عراق از سال ۲۰۰۵ تاکنون نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم این کشور در انتخابات از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۰ و بعد از آن به ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

همچنین انتخابات سال ۲۰۱۸ مشارکت ۴۴ درصد از مردم و انتخابات سال ۲۰۲۱ تنها مشارکت ۴۰ درصد از آنها را شاهد بوده است؛ بنابراین انتخابات سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش ۱۵ درصدی مشارکت مردم عراق با وجود اعلام تحریم آن از سوی جریان صدر بوده است.