پیروزی تاریخی SK Hynix بر سامسونگ؛ صدرنشینی تازه در بازار جهانی حافظه

شرکت کره‌ای SK Hynix در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با ثبت درآمد ۹.۶۶ میلیارد دلار توانست برای نخستین‌بار در تاریخ خود از سامسونگ پیشی بگیرد و به بزرگ‌ترین تولیدکننده حافظه جهان تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۳۴
| |
265 بازدید

پیروزی تاریخی SK Hynix بر سامسونگ؛ صدرنشینی تازه در بازار جهانی حافظه

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، براساس گزارش‌های منتشرشده، SK Hynix با دستیابی به سهم ۳۶.۲ درصدی بازار حافظه، جایگاه نخست را از سامسونگ گرفت؛ در حالی‌که سهم سامسونگ به ۳۳.۵ درصد کاهش یافت.

این موفقیت عمدتاً ناشی از تسلط SK Hynix بر بازار حافظه‌های HBM3 است؛ محصولاتی که در کارت‌های گرافیک هوش مصنوعی انویدیا به‌کار می‌روند و تقاضای بی‌سابقه‌ای در بازار جهانی دارند.

سامسونگ که سال‌ها عنوان بزرگ‌ترین فروشنده حافظه را در اختیار داشت، اکنون با درآمد ۸.۹۴ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است.

تحلیلگران معتقدند این تغییر می‌تواند توازن قدرت در صنعت نیمه‌رسانا را دگرگون کند و فشار بیشتری بر سامسونگ برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، به‌ویژه حافظه‌های HBM4، ایجاد کند.

اهمیت این تحول فراتر از رقابت دو شرکت کره‌ای است؛ زیرا بازار حافظه نقشی حیاتی در توسعه فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، کلود و محاسبات پیشرفته دارد. زمینه و اهمیت: از زمان تأسیس SK Hynix در سال ۱۹۸۳، این نخستین‌بار است که این شرکت توانسته سامسونگ را پشت سر بگذارد. این اتفاق نه‌تنها یک نقطه عطف تاریخی برای SK Hynix محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند مسیر آینده صنعت نیمه‌رسانا را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.

