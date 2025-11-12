به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی و کاپیتان تیم النصر، در سخنرانی اخیر خود در مراسمی به میزبانی وزارت گردشگری عربستان در ریاض، از تجربه زندگی در این کشور و احساس تعلق عمیق خود به عربستان سخن گفت.
رونالدو با اشاره به تصمیم سه سال پیش خود برای پیوستن به لیگ عربستان گفت: «من اکنون در پرتغال هستم تا با تیم ملی برای رقابتهای انتخابی آماده شوم، اما همه میدانند که انتخاب من برای انتقال به عربستان تصمیمی درست و بهموقع بود. به پروژهای که در این کشور در حال شکلگیری است ایمان دارم؛ به فوتبال، به مردم و به آینده عربستان باور دارم. لیگ عربستان ظرفیتهای فوقالعادهای دارد و چشمانداز آن بسیار روشن است.»
او در ادامه به رشد چشمگیر لیگ عربستان طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: «اشتیاق مردم به فوتبال باورنکردنی است. اما چیزی که برای من اهمیت ویژهای دارد، گردشگری است. پیشرفتها در این حوزه بسیار چشمگیر بوده و من خوشحالم که میتوانم سهمی در این تحول داشته باشم. همانطور که همیشه به سعودیها گفتهام: من یکی از شما هستم، یک مرد سعودی.» رونالدو همچنین عشق خود به شهر العلا و پروژههای بزرگ مانند پروژه دریای سرخ را ابراز کرد و تأکید کرد که تمایل دارد بخشی از این توسعه عظیم باشد.
کاپیتان النصر درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ توسط عربستان افزود: «من اهل پرتغال هستم و جام جهانی ۲۰۳۰ در کشورم برگزار میشود، اما سال ۲۰۳۴ این رویداد بزرگ در عربستان خواهد بود. همانطور که پیشتر گفتهام، اکنون خودم را متعلق به این کشور میدانم و عربستان جایگاه ویژهای در قلب من دارد. میخواهم بخشی از این پروژه بزرگ و هیجانانگیز باشم و همیشه در توسعه فوتبال و الهامبخشی به نسلهای آینده سهیم باشم.»
رونالدو در بخشی از سخنان خود به خانوادهاش اشاره کرد: «من آرزو دارم فرزندانم از من بهتر باشند. تنها میخواهم خوشحال و موفق باشند؛ چه در فوتبال و چه در هر مسیر دیگری. نمیخواهم آنها زیر سایه نام پدرشان زندگی کنند. این نسل جدید طرز فکر متفاوتی دارد و من همیشه کنارشان خواهم بود تا از آنها حمایت کنم و اجازه دهم آزادانه رشد کنند.»
او همچنین علاقه خود به دریای سرخ را بیان کرد: «خانهای در دریای سرخ دارم و در آنجا احساس آرامش میکنم. هیچکس از من امضا یا عکس نمیخواهد و این برای من یک پیروزی واقعی است. عربستان کشوری زیبا و متنوع است؛ افرادی که فقط ریاض و جده را میشناسند تصور میکنند همین است، در حالی که مناطق فوقالعاده دیگری نیز دارد. خانوادهام عاشق تعطیلات در این کشور هستند.»
رونالدو درباره آینده خود در عربستان گفت: «تصمیم گرفتهام زندگی و فوتبالم را در عربستان ادامه دهم. خانوادهام از این تصمیم حمایت کردهاند و ما از زندگی در اینجا لذت میبریم. مردم سعودی با ما بسیار محترمانه رفتار میکنند. تمدید قراردادم برای دو سال دیگر به این دلیل بود که هنوز به قهرمانی با النصر و رسیدن به بزرگترین افتخارات باور دارم.»
او در پایان تصریح کرد: «میدانم که در تاریخ فوتبال بهعنوان یکی از بهترینها به یادها سپرده خواهم شد، اما برای من مهمتر این است که مردم من را بهعنوان انسانی الهامبخش، پرتلاش و حرفهای به خاطر بسپارند. اینها پایههای واقعی موفقیت در زندگی هستند و امیدوارم نسلهای آینده من را بهعنوان کسی ببینند که همیشه در پی انجام کارهای بزرگ بود و در عین حال انسان خوبی باقی ماند.»