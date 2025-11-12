ویدئوی تیراندازی منتسب به زاهدان کذب است

طبق بررسی‌ها از منابع آگاه، مشخص شد ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وقوع تیراندازی در زاهدان فاقد صحت بوده و مربوط به زمان و مکان دیگری است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ به دنبال انتشار یک ویدئو در شامگاه گذشته در فضای مجازی و بعضی از کانال‌های خبری غیررسمی، که مدعی وقوع تیراندازی در شهر زاهدان بودند، با پیگیری از منابع آگاه رسمی، صحت و سقم موضوع را بررسی شود.

در همین راستا، منابع آگاه رسمی استان سیستان و بلوچستان محتوای این کلیپ را کاملاً غیرواقعی و کذب دانستند. این منبع تاکید کرد این ویدئو به هیچ وجه مربوط به اتفاقات روز یا شب گذشته در زاهدان نبوده و به یک واقعه در زمان و مکان دیگری تعلق دارد.

همچنین مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهروندان درخواست کرد تا اخبار و اطلاعات را صرفاً از طریق خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی و معتبر دنبال کنند و از بازنشر محتوای جعلی که با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد ناامنی روانی منتشر می‌شوند، خودداری نمایند.