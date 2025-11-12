دربی پایتخت میان استقلال و پرسپولیس روز ۱۴ آذرماه برگزار می‌شود؛ دیداری که همیشه فراتر از یک مسابقه فوتبال بوده و شور و هیجان خاصی را در میان هواداران دو تیم رقم می‌زند.

به گزارش تانباک؛ در آستانه این دیدار حساس باشگاه پرسپولیس پیرامون اتفاقات پایان بازی در بیانیه‌ای نوشت: در روز‌هایی که فضای فوتبال ایران بیش از هر زمان به آرامش، اخلاق و همدلی نیاز دارد، دو باشگاه بزرگ و ریشه‌دار پرسپولیس و استقلال، در کنار تمام هواداران خود، بر این باورند که هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد. رقابت میان سرخ و آبی، میراثی است از دهه‌ها شور و افتخار، اما این رقابت باید الهام‌بخش احترام، نه میدان درگیری و توهین و تنش و التهاب باشد.

توهین‌ها و بداخلاقی‌ها همانند بومرنگی است که روزی به خود ما هم برخواهد گشت و برای فرهنگ صحیح و رقابت سالم باید از این رویکرد چه برعلیه خود و چه برعلیه رقبایمان اجتناب کنیم. ما از همه هواداران عزیزمان می‌خواهیم، با حفظ هیجان و تعصب مثال‌زدنی در حمایت از باشگاه‌های خود، اجازه ندهند برخی اتفاقات و حواشی چهره فوتبال ایران را با کینه و نفرت مخدوش کنند و رقابت سالم فوتبالی قربانی جنگ و دعوا‌های بی سرانجام شود.

پرسپولیس و استقلال، هر دو بخشی از هویت مردم ایران زیر پرچم خوش رنگ ایران اسلامی هستند. هر دو برای شادی یک ملت می‌جنگند و هر دو در کنار هم، تا ابد نماینده فوتبال پاک و پیام‌آور دوستی‌ها خواهند بود.

بیاییم از امروز، فریاد هواداری‌مان را به فریاد احترام متقابل و حمایت از ارزش‌ها تبدیل کنیم. رقابت فوتبالی در جای خود باقی بماند، اما اخلاق برنده باشد.