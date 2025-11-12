۲۱/آبان/۱۴۰۴
بین الملل
»
آمریکا
بازدید
949
949
بازدید
۲
پ
قاب جدید از جولانی و ترامپ در کاخ سفید
قاب جدیدی از دیدار جولانی با ترامپ در کاخ سفید
کد خبر:
۱۳۳۹۸۰۸
تاریخ انتشار:
۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰
12 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۹۸۰۸
|
۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰
12 November 2025
|
949
بازدید
949
بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
جولانی
ترامپ
کاخ سفید
عکس یادگاری
خبر فوری
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
گزارش خطا
حرکات عجیب ترامپ در پشت بام کاخ سفید!
نحوه برخورد ترامپ با جولانی +عکس
عکس: دیدار جولانی با ترامپ در کاخ سفید
تصویر جدید «ترامپ» جنجال برانگیز شد+ عکس
نقاشی جدیدی که ترامپ از خودش در کاخ سفید نصب کرد!
پست جدید و عجیب ترامپ
شوخی ترامپ با کلاه ملانیا + عکس
منوی جدید غذا در کاخ سفید برای ترامپ
بیانیه کاخسفید درباره تماس تلفنی ترامپ و پوتین
ایلان ماسک به کاخ سفید اسبابکشی میکند؟
پیشنهاد تاریخی ترامپ به جولانی
درگیری داخلی در دولت ترامپ در حال تشدید است
واکنش کاخ سفید به بازداشت کودک 5 ساله
دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید+عکس
تصاویر جنجالی ترامپ در امارات
عکس یادگاری عجیب پرزیدنت و همسرش
کاخ سفید: ترامپ با پوتین صحبت نکرده است
دولت ترامپ به رسانه ها اعلان جنگ کرد
افشای احتمال ملاقات ترامپ و الجولانی!
همراهی دختر و داماد ترامپ در کاخ سفید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
2
پاسخ
لعنت به هر دو تروریست + نتانیاهو ملعون خبیث
ناشناس
|
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
به نظرم بی ادبانه است
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
آخرین اخبار
اختلاف در تلآویو بر سر بودجه اضافی برای مقابله با ایران
قاب جدید از جولانی و ترامپ در کاخ سفید
استایل زوج مشهور سینما در مراسم همایون ارشادی
تهران، سرپل تجریش، سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۵
بازدید فرمانده کل ارتش از سازههای دیوار مرزی
اعتراف جنجالی الجولانی درباره مذاکره با اسرائیل
هدف آخرین موشک ایران کجا بود؟
۴۰ ویژگی پنهان در DNA افراد استراتژیست
اگر جان خود را دوست دارید این نقطه تهران نروید
آخرین سخنان حاجیزاده درباره موشکها
فواد شمس، روزنامهنگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
برترین گلزنان فعال در فوتبال جهان
اولتیماتوم جدید آلمان به ایران!
سقوط آزاد وزارت راه در برنامه هفتم توسعه/ وزارت صمت ترمز توسعه اقتصادی شد
شکایت ملوان از مجری جنجالی تلویزیون
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
سکانس یوسف پیامبر که خیلیها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هستهای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سهشنبه تعطیل میشود؟
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
(۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
(۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا
(۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
(۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
(۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
(۸۶ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند
(۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد
(۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
(۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد
(۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
(۷۰ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
(۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی میشد؟
(۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
(۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید
(۶۰ نظر)
