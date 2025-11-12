به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ روح الله زندی دادستان عمومی وانقلاب شهرستان آبادان گفت: متاسفانه عده‌ای با نشر اکاذیب تحت عناوین مختلف در فضای مجازی قصد برهم زدن آرامش عمومی شهروندان را دارند از این رو دادستانی با قاطعیت در زمینه برخورد خواهد کرد.

روح الله زندی در ادامه با تاکید بر پیگیری اخبار از طریق منابع رسمی افزود: اگر امروز مسئله‌ای در فضای مجازی پیچید و منتشر شد بلافاصله آن موضوع را از طریق منابع رسمی پیگیری کرده و به دنبال مستندات آن باشد و اگر فردی بدون مبنا و سند حرفی را زد و جامعه را ملتهب و امنیت روانی را مخدوش کند با قاطعیت با او برخورد خواهیم کرد.