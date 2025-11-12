میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش تند نماینده سابق به جلسه دولت و مجلس

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: حاصل دو روز جلسه مشترک دولت و مجلس در خصوص اقتصاد یک جمله بود: ما نمی‌توانیم
کد خبر: ۱۳۳۹۷۶۰
| |
2596 بازدید
|
۱۵

واکنش تند نماینده سابق به جلسه دولت و مجلس

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
43
پاسخ
ما هم میدانستیم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
عجب زکاوتی. مردم زودتر از نماینده ها و سیاستمداران باخبرهستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
50
7
پاسخ
چرا اجازه ندادید آنهایی که میتوانند در میدان حاضر شوند
درود بر آقای جلیلی
پاسخ ها
نیما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
این دردسرها بخاطر همون کارهای جلیلیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
جلیلی بیاد که بدبخت تر میشیم، مذاکرات رو یادت رفته؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
ببین فقط سااااااکت
تمام بدبختی تحریم ها مال این فرده
مخالف دردود بر جلیلی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
پنج تا از توانایی های جلیلی نام ببر که به درد مردم خورده باشه . مردم منظورمه نه گروه خاص
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
13
پاسخ
آنهائي كه مي توانند را نمي گذارند در ميدان حاضر شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اره مثل ظریف
خاتمی
روحانی
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
10
0
پاسخ
وقتی به باند ما نمیتوانیم رای میدهید نتیجه ای جز این میخواهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
چرا بر بازار نظارت نمیکنند؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
تعدد نهادهای تصمیم گیر در امور کلان مملکت باعث ضعیف شدن دولت میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
این نمایندگان باید سمبل حکمت و عدالت و دانایی و دفاع از حق مردم باشند و بهترین صفات تاریخی ایرانیان رو نشون بدن واقعا جای تأسف داره عصاره فضایل ما شدن اینها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
در سه سال دولت اقای رییسی که ترامپ هم سرکار نبود و بایدن با ما راه میومد حتی یک نفر از اینها و مجلس بلند نشد بگه دولت با افزایش یک شبه و 5 برابری غذا و دارو چرا وضغعیت حقوق دستمزدها چنین است و تورم کاهش نیافته ؟!! فقط تعریف و تمجید !!!! الان دولت فقط یک ساله سر کار اومده کشتن هنیه جنگ دوازده روزه و ترامپ و تحریم هایش امان از مملکت برده !!! از صبح تا شب علیه دولت برنامه میریزند !!!! دست بردارید از اینهمه دو دوزه بازی !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
حتا باید آقای جلیلی سر کار می آمد تا بشود یک کشتی باربری برای تحریم ها کرایه می کردیم هرچه بدبختی است از زمان مذاکره آقای جلیلی است تعریف آقای جلیلی من چطور مجموع شدم در جبهه تعریف جبهه و بعد یک پاکت تحریم دستش می دادند و او با زحمت جلسه را ترک رهی تهران می شد
