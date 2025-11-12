۲۱/آبان/۱۴۰۴
Wednesday 12 November 2025
۱۲:۰۷
سیاسی
»
دولت
واکنش تند نماینده سابق به جلسه دولت و مجلس
حشمتالله فلاحتپیشه: حاصل دو روز جلسه مشترک دولت و مجلس در خصوص اقتصاد یک جمله بود: ما نمیتوانیم
حشمت الله فلاحت پیشه
دولت
مجلس
اقتصاد
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۵
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱۵
ناشناس
|
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
43
پاسخ
ما هم میدانستیم!
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
عجب زکاوتی. مردم زودتر از نماینده ها و سیاستمداران باخبرهستند
ناشناس
|
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
50
7
پاسخ
چرا اجازه ندادید آنهایی که میتوانند در میدان حاضر شوند
درود بر آقای جلیلی
پاسخ ها
نیما
|
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
این دردسرها بخاطر همون کارهای جلیلیه
ناشناس
|
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
جلیلی بیاد که بدبخت تر میشیم، مذاکرات رو یادت رفته؟
ناشناس
|
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
ببین فقط سااااااکت
تمام بدبختی تحریم ها مال این فرده
مخالف دردود بر جلیلی
ناشناس
|
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
پنج تا از توانایی های جلیلی نام ببر که به درد مردم خورده باشه . مردم منظورمه نه گروه خاص
ناشناس
|
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
13
پاسخ
آنهائي كه مي توانند را نمي گذارند در ميدان حاضر شوند
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اره مثل ظریف
خاتمی
روحانی
حسین
|
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
10
0
پاسخ
وقتی به باند ما نمیتوانیم رای میدهید نتیجه ای جز این میخواهید
ناشناس
|
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
چرا بر بازار نظارت نمیکنند؟؟؟؟
ناشناس
|
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
تعدد نهادهای تصمیم گیر در امور کلان مملکت باعث ضعیف شدن دولت میشه
ناشناس
|
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
این نمایندگان باید سمبل حکمت و عدالت و دانایی و دفاع از حق مردم باشند و بهترین صفات تاریخی ایرانیان رو نشون بدن واقعا جای تأسف داره عصاره فضایل ما شدن اینها
ناشناس
|
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
در سه سال دولت اقای رییسی که ترامپ هم سرکار نبود و بایدن با ما راه میومد حتی یک نفر از اینها و مجلس بلند نشد بگه دولت با افزایش یک شبه و 5 برابری غذا و دارو چرا وضغعیت حقوق دستمزدها چنین است و تورم کاهش نیافته ؟!! فقط تعریف و تمجید !!!! الان دولت فقط یک ساله سر کار اومده کشتن هنیه جنگ دوازده روزه و ترامپ و تحریم هایش امان از مملکت برده !!! از صبح تا شب علیه دولت برنامه میریزند !!!! دست بردارید از اینهمه دو دوزه بازی !!!!
ناشناس
|
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
حتا باید آقای جلیلی سر کار می آمد تا بشود یک کشتی باربری برای تحریم ها کرایه می کردیم هرچه بدبختی است از زمان مذاکره آقای جلیلی است تعریف آقای جلیلی من چطور مجموع شدم در جبهه تعریف جبهه و بعد یک پاکت تحریم دستش می دادند و او با زحمت جلسه را ترک رهی تهران می شد
