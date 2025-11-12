به گزارش تابناک؛ ترامپ طی مصاحبه ای با لورا اینگرام در شبکه فاکس نیوز سختان تند و توهین آمیزی را درباره ایلهان عمر نماینده دمکرات بیان کرد:
«به کسی نگاه می کنم که از سومالی آمده، جایی که هیچ چیزی ندارند؛ نه پلیس، نه ارتش، هیچ چیز. فقط جرم و جنایت دارند و او می آید به ما می گوید چطور کشورمان را اداره کنیم! تاکید می کند: قانون اساسی این را می گوید، قانون اساسی آن را می گوید... کل این ماجرا دیوانه کننده است!»
پس از این مصاحبه، ایلهان عمر هم در واکنش در شبکه X نوشت: «برخلاف تو، من می توانم بخوانم، و به همین دلیل می دانم قانون اساسی چه می گوید.»