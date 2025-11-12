میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش معاون وزیر بهداشت به اخبار «کرونای تیغی»

معاون بهداشت وزارت بهداشت در واکنش به اخباری درباره سویه جدید کرونا به نام «کرونای تیغی» که گفته شده با گلودرد شدید مانند حالت تیغی همراه است، گفت: ویروس‌ها به طور مرتب تغییر سوش می‌دهند اما در بررسی‌های خود با مورد غیرمعمولی مواجه نشده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۴۸
| |
645 بازدید
|
۲
واکنش معاون وزیر بهداشت به اخبار «کرونای تیغی»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علیرضا رئیسی درباره سوش جدید کرونا اظهار کرد: کرونا به بیماری بومی کشور‌ها تبدیل شده است. پرسش «آیا آنفلوآنزا دچار تغییر سوش می‌شود؟» را مطرح می‌کنم و در پاسخ به این پرسش می‌گویم که نه تنها آنفلوآنزا بلکه هر ویروسی حتی سرماخوردگی ساده نیز به طور مرتب تغییر سوش می‌دهند.

وی گفت: تغییر سوشی که شدت بیماری یعنی میزان بستری شدن در بیمارستان، بستری شدن در ICU و مرگ‌ومیر را افزایش دهد را در بررسی‌های خود با مورد غیرمعمولی مواجه نشده‌ایم.

او با بیان اینکه برنامه دیده‌وری در سطح کشور اجرا می‌شود، توضیح داد: ۲۳ پاتوژن در برنامه دیده‌وری به طور پیوسته مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ به نحوی که آنفلوآنزا و کرونا در این برنامه دیده‌وری قرار دارند.

رییسی گفت: نظام بهداشتی کشور در بررسی‌های خود با حرکت‌هایی مواجه شده، اما به عنوان یک بیماری که خارج از پیش‌بینی‌های انجام شده، باشد، هنوز وجود ندارد.

علیرضا رئیسی کرونا آنفولانزا مرگ و میر کرونای تیغی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
این کرونا را دقیقا چهار ماه پیش تو سفر گرفته بودیم دو ماه طول کشید خوب خوب بشیم البته اونموثع این ویروس در تهران هنوز شایع نشده بود رسیده به تهران شناسایی شده پس دانشگاه های علو پزشکی شهرستانها چیکار میکنند
ناشناس
|
Italy
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
فقر و گرانی و بیکاری و بی آبی و بی برقی و بی گازی و....‌ کرونا هم روش
