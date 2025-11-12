واکنش معاون وزیر بهداشت به اخبار «کرونای تیغی»

معاون بهداشت وزارت بهداشت در واکنش به اخباری درباره سویه جدید کرونا به نام «کرونای تیغی» که گفته شده با گلودرد شدید مانند حالت تیغی همراه است، گفت: ویروس‌ها به طور مرتب تغییر سوش می‌دهند اما در بررسی‌های خود با مورد غیرمعمولی مواجه نشده‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علیرضا رئیسی درباره سوش جدید کرونا اظهار کرد: کرونا به بیماری بومی کشور‌ها تبدیل شده است. پرسش «آیا آنفلوآنزا دچار تغییر سوش می‌شود؟» را مطرح می‌کنم و در پاسخ به این پرسش می‌گویم که نه تنها آنفلوآنزا بلکه هر ویروسی حتی سرماخوردگی ساده نیز به طور مرتب تغییر سوش می‌دهند.

وی گفت: تغییر سوشی که شدت بیماری یعنی میزان بستری شدن در بیمارستان، بستری شدن در ICU و مرگ‌ومیر را افزایش دهد را در بررسی‌های خود با مورد غیرمعمولی مواجه نشده‌ایم.

او با بیان اینکه برنامه دیده‌وری در سطح کشور اجرا می‌شود، توضیح داد: ۲۳ پاتوژن در برنامه دیده‌وری به طور پیوسته مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ به نحوی که آنفلوآنزا و کرونا در این برنامه دیده‌وری قرار دارند.

رییسی گفت: نظام بهداشتی کشور در بررسی‌های خود با حرکت‌هایی مواجه شده، اما به عنوان یک بیماری که خارج از پیش‌بینی‌های انجام شده، باشد، هنوز وجود ندارد.