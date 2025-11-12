واکنش معاون وزیر بهداشت به اخبار «کرونای تیغی»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر علیرضا رئیسی درباره سوش جدید کرونا اظهار کرد: کرونا به بیماری بومی کشورها تبدیل شده است. پرسش «آیا آنفلوآنزا دچار تغییر سوش میشود؟» را مطرح میکنم و در پاسخ به این پرسش میگویم که نه تنها آنفلوآنزا بلکه هر ویروسی حتی سرماخوردگی ساده نیز به طور مرتب تغییر سوش میدهند.
وی گفت: تغییر سوشی که شدت بیماری یعنی میزان بستری شدن در بیمارستان، بستری شدن در ICU و مرگومیر را افزایش دهد را در بررسیهای خود با مورد غیرمعمولی مواجه نشدهایم.
او با بیان اینکه برنامه دیدهوری در سطح کشور اجرا میشود، توضیح داد: ۲۳ پاتوژن در برنامه دیدهوری به طور پیوسته مورد بررسی قرار میگیرند؛ به نحوی که آنفلوآنزا و کرونا در این برنامه دیدهوری قرار دارند.
رییسی گفت: نظام بهداشتی کشور در بررسیهای خود با حرکتهایی مواجه شده، اما به عنوان یک بیماری که خارج از پیشبینیهای انجام شده، باشد، هنوز وجود ندارد.