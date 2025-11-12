قیمت سکه در بازار امروز 21 آبان ماه

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,154,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,095,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
596,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
344,400,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
167,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,093,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
550,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
91,170,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
32,620,000
|
حباب نیم سکه
|
64,960,000
|
حباب ربع سکه
|
78,450,000
|
حباب سکه گرمی
|
36,470,000