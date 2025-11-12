به گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو امروز 21 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در فضایی کم‌رمق و با نوسانات محدود به فعالیت خود ادامه داد. کارشناسان معتقدند خریداران در انتظار ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی هستند و این موضوع سبب کاهش معاملات و رکود نسبی در بازار شده است. در چنین فضایی، کاهش عرضه می‌تواند عامل نوسان قیمت‌ها باشد و هرگونه افزایش نرخ از سوی مبادی عرضه، به تشدید رکود معاملاتی منجر می‌شود.

در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو مسیر تثبیت یا حتی کاهش جزئی قیمت‌ها را طی کند، مگر آنکه تحولات سیاسی یا اقتصادی غیرمنتظره‌ای رخ دهد. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که تغییر محسوسی در وضعیت تحریم‌ها یا روابط خارجی کشور ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار رونق قابل‌توجهی در این بازار داشت. بنابراین، شرایط فعلی را می‌توان دوره‌ای کم‌ریسک برای خریداران مصرفی دانست، اما همچنان برای فعالیت‌های سوداگرانه و سرمایه‌گذاری جذابیتی وجود ندارد.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین GL در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی قرار دارد. بر این اساس، این خودرو داخلی 10 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و هشت میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، کوییک RS رشد هفت میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 662 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 2 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 334 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، پژو 207 با موتور (TU3) رشد سه میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با بهای 890 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

تیگو 8 پرمکس نسبت به روز گذشته افزایش قیمت 70 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص چهار میلیارد و 35 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، اکستریم TX ریزش بهای 55 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 700 میلیون تومان خرید و فروش شود.

کاپرا U نسبت به روز معاملاتی پیشین 70 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 900 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ پنج میلیون تومان گران شد تا با ارزش 2 میلیارد و 660 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

لوکانو L7 نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 300 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، بیجینگ U5 افت بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 610 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما S5 پرو و چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با بهای 2 میلیارد و 45 میلیون تومان و 2 میلیارد و 830 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شدند.