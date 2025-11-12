تناقض تلخ؛ بابک زنجانی از اعدام تا پیمان میلیاردی!

مطالعات ما نشان می‌دهد ۴۲ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و از حداقل‌های یک زندگی انسانی محروم هستند و حدود هفت میلیون نفر از جمعیت کشور هم زیر خط گرسنگی هستند و مخارجشان سبد غذایی حداقل کالری را برایشان تامین نمی‌کند. این آمارها بسیار نگران کننده هستند و نشان دهنده رشد فقر در جامعه هستند. فقر محصول نابرابری و نابرابری محصول سیاست‌های بخش عمومی است.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ راغفر ادامه داد: کسانی که تصمیم می‌گیرند قیمت ارز را بالا ببرند گروه بزرگی از طبقه متوسط را فقیر می‌کنند. افزایش قیمت ارز واقعا جنایت است، جنایتی در حق مردم، بر علیه امنیت ملی و جنایتی برای براندازی نظامی سیاسی است.

این استاد دانشگاه افزود: هنوز هم به این اکتفا نکرده‌اند و از بالا بردن قیمت ارز صحبت می‌کنند. بالا بردن جنایت‌بار قیمت ارز یک برندگانی دارد، افرادی که رسانه در اختیار دارند و این سیاست‌ها را ترغیب می‌کنند. این‌ها از نماینده مجلس و قاضی دادگاه تا افراد سیاست‌گذار در دولت را می‌خرند اما آنچه که از بین می‌رود امنیت روانی، سیاسی و اجتماعی جامعه است.