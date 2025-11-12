میلی صفحه خبر لوگو بالا
باران از شنبه می‌رسد، هوای آلوده می‌ماند

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از روز شنبه (۲۴ آبان) سامانه بارشی جدیدی وارد کشور خواهد شد، اما تا پایان هفته در شهرهای صنعتی تداوم آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود.
باران از شنبه می‌رسد، هوای آلوده می‌ماند

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی پنج روز آینده، در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: در این مدت، به‌ویژه در ساعات اولیه روز، با توجه به سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: این شرایط جوی پایدار تا روز پنجشنبه (۲۲ آبان) تداوم دارد و افزایش آلودگی به‌ویژه در ساعات اولیه صبح نمود بیشتری خواهد داشت. در چنین شرایطی، کیفیت هوای کلان‌شهرها به سطح «ناسالم برای گروه‌های حساس» می‌رسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره تغییرات احتمالی در پایان هفته نیز گفت: روز جمعه (۲۳ آبان) در بعد از ظهر، در ارتفاعات زاگرس مرکزی و همچنین مناطق شمال‌غرب کشور، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی افزود: همچنین روز شنبه (۲۴ آبان‌ماه) در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار می‌رود که البته این بارش‌ها گسترده نخواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ آبان) کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با غبار محلی است و کمینه دما به ۱۱ و بیشینه آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی پنج روز آینده، وضعیت جوی استان تهران عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، وزش باد ملایم رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سکون نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر، انتظار می‌رود غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق پرتردد شهری افزایش یابد. بر اساس هشدار سطح زرد آلودگی هوا، کاهش کیفیت هوا در تهران و سایر شهرهای صنعتی کشور مورد انتظار است.

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
صرف نظر از مديريت ضعيف چندين ساله در مديريت منابع آب،كشاورزي،آبخيزداري و....
بعضي از ما مردم هم "آب مايه حيات" است را "آب مايع حياط" مي نويسيم و فكر ميكنيم با آب بايد حياط شست،ماشين شست،شير تا آخر باز كه مسواك ميزنيم و استخر هاي خانه هاي لاكچري و ....
اينها مال زمان قديم بود كه برف از آبان و آذر شروع مي شد و تا آخر قروردين ادامه داشت و بعد هم بارنهاي پاييزي و بهازه.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
از مسئولین تشکر می کنم که پیگیر بارش ها بودند
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
