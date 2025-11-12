صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی پنج روز آینده، در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: در این مدت، بهویژه در ساعات اولیه روز، با توجه به سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
ضیائیان ادامه داد: این شرایط جوی پایدار تا روز پنجشنبه (۲۲ آبان) تداوم دارد و افزایش آلودگی بهویژه در ساعات اولیه صبح نمود بیشتری خواهد داشت. در چنین شرایطی، کیفیت هوای کلانشهرها به سطح «ناسالم برای گروههای حساس» میرسد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره تغییرات احتمالی در پایان هفته نیز گفت: روز جمعه (۲۳ آبان) در بعد از ظهر، در ارتفاعات زاگرس مرکزی و همچنین مناطق شمالغرب کشور، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی افزود: همچنین روز شنبه (۲۴ آبانماه) در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار میرود که البته این بارشها گسترده نخواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۱ آبان) کمی ابری تا نیمهابری همراه با غبار محلی است و کمینه دما به ۱۱ و بیشینه آن به ۲۰ درجه سانتیگراد میرسد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی پنج روز آینده، وضعیت جوی استان تهران عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات، وزش باد ملایم رخ خواهد داد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سکون نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر، انتظار میرود غلظت آلایندههای جوی در مناطق پرتردد شهری افزایش یابد. بر اساس هشدار سطح زرد آلودگی هوا، کاهش کیفیت هوا در تهران و سایر شهرهای صنعتی کشور مورد انتظار است.