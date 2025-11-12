میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان / تسلیت ایران

هواپیمای باری «سی-۱۳۰» ارتش ترکیه پس از پرواز از مبداء جمهوری آذربایجان در گرجستان سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۱۹
| |
322 بازدید
سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان / تسلیت ایران

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، مقامات هر سه کشور تائید کردند که یک هواپیمای باری نظامی ترکیه روز سه شنبه در گرجستان در نزدیکی مرز با جمهوری آذربایجان سقوط کرد.

به گفته وزارت دفاع ترکیه یک هواپیمای «سی-۱۳۰» از مبداء جمهوری آذربایجان پرواز کرده بود و در راه بازگشت به ترکیه بود.

دولت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که همه ۲۰ از خدمه نظامی ارتش که سرنشین این هواپیما بودند در این حادثه کشته شدند.

تصاویر ویدئویی که در رسانه‌های خبری پخش شده هواپیما را نشان می‌دهد که به سمت پایین می‌رود و ردی از دود سفید باقی می‌گذارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که این حادثه تلفاتی داشته است اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

رجب طیب اردوغان گفت که «عمیقا غمگین» است و به بازماندگان قربانیان این سانحه تسلیت گفت.

تسلیت رئیس جمهور جمهوری آذربایجان

الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان نیز به همتای ترک خود در رابطه با این حادثه تسلیت گفت.

الهام علی اف در پیام خود نوشت: «ما عمیقا از خبر غم انگیز از دست دادن سربازان در سقوط یک هواپیمای باری نظامی نیروی هوایی ترکیه که از گنجه برخاست و در خاک گرجستان سقوط کرد، غمگین شدیم.»

وی اظهار داشت: «در این لحظه غم و اندوه شما را به اشتراک می گذارم و از طرف خودم و مردم آذربایجان، صمیمانه به شما، خانواده ها و عزیزان متوفی و مردم برادر ترکیه تسلیت می گویم.»

مقامات گفتند عملیات جستجو و نجات با هماهنگی مقامات جمهوری آذربایجان و گرجستان آغاز شده است.

وزارت کشور گرجستان گفت که این هواپیما در شهرداری سیقناقی در نزدیکی مرز آذربایجان سقوط کرد و تحقیقات آغاز شده است.

تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جان‌باختن تعدادی از شهروندان ترکیه‌ای در جریان سقوط هواپیمای نظامی این کشور را به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با دولت و مردم ترکیه، برای جان‌باختگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
هواپیماهای «سی-۱۳۰» هواپیمایی تاکتیکی و چهار موتوره با توربوپروپ است که به طور گسترده توسط نیروهای مسلح ترکیه برای حمل پرسنل و انجام عملیات پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است، یک فروند هواپیمای «سی ۱۳۰» بیست سال پیش در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرده بود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه هواپیمای نظامی سقوط هواپیما جانباختگان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
استایل جدید عموپورنگ در سن ۵۲ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۹۶ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۲ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005cWN
tabnak.ir/005cWN