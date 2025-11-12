سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان / تسلیت ایران

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، مقامات هر سه کشور تائید کردند که یک هواپیمای باری نظامی ترکیه روز سه شنبه در گرجستان در نزدیکی مرز با جمهوری آذربایجان سقوط کرد.

به گفته وزارت دفاع ترکیه یک هواپیمای «سی-۱۳۰» از مبداء جمهوری آذربایجان پرواز کرده بود و در راه بازگشت به ترکیه بود.

دولت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که همه ۲۰ از خدمه نظامی ارتش که سرنشین این هواپیما بودند در این حادثه کشته شدند.

تصاویر ویدئویی که در رسانه‌های خبری پخش شده هواپیما را نشان می‌دهد که به سمت پایین می‌رود و ردی از دود سفید باقی می‌گذارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که این حادثه تلفاتی داشته است اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

رجب طیب اردوغان گفت که «عمیقا غمگین» است و به بازماندگان قربانیان این سانحه تسلیت گفت.

تسلیت رئیس جمهور جمهوری آذربایجان

الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان نیز به همتای ترک خود در رابطه با این حادثه تسلیت گفت.

الهام علی اف در پیام خود نوشت: «ما عمیقا از خبر غم انگیز از دست دادن سربازان در سقوط یک هواپیمای باری نظامی نیروی هوایی ترکیه که از گنجه برخاست و در خاک گرجستان سقوط کرد، غمگین شدیم.»

وی اظهار داشت: «در این لحظه غم و اندوه شما را به اشتراک می گذارم و از طرف خودم و مردم آذربایجان، صمیمانه به شما، خانواده ها و عزیزان متوفی و مردم برادر ترکیه تسلیت می گویم.»

مقامات گفتند عملیات جستجو و نجات با هماهنگی مقامات جمهوری آذربایجان و گرجستان آغاز شده است.

وزارت کشور گرجستان گفت که این هواپیما در شهرداری سیقناقی در نزدیکی مرز آذربایجان سقوط کرد و تحقیقات آغاز شده است.

تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جان‌باختن تعدادی از شهروندان ترکیه‌ای در جریان سقوط هواپیمای نظامی این کشور را به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با دولت و مردم ترکیه، برای جان‌باختگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

هواپیماهای «سی-۱۳۰» هواپیمایی تاکتیکی و چهار موتوره با توربوپروپ است که به طور گسترده توسط نیروهای مسلح ترکیه برای حمل پرسنل و انجام عملیات پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است، یک فروند هواپیمای «سی ۱۳۰» بیست سال پیش در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرده بود.