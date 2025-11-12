به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، طی روز شنبه و با ورود موج بارشی جدید در برخی نقاط استان‌های نیمه غربی کشور بارندگی آغاز خواهد شد.

استان‌های آذربایجان‌ شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، زنجان، گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان استان‌هایی هستند که شانس دریافت بارش از این موج را دارند.

البته با توجه به شرایط فعلی احتمال وقوع تغییرات در مدل‌ها وجود دارد، اما ورود این موج قطعی است و صرفاً محدوده فعالیت آن امکان تغییر دارد.