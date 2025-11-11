۲۱/آبان/۱۴۰۴
Wednesday 12 November 2025
۰۱:۰۴
فرهنگی
»
سینما
پ
عکس: قاب تلخ بازیگر آوای باران با همایون ارشادی
سپیده خداوردی با انتشار یک عکس در کنار همایون ارشادی، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت. همایون ارشادی بازیگر سینمای ایران بعد از یک دوره تحمل بیماری سرطان صبح امروز ۲۰ آبان ماه از دنیا رفت.
۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۳
11 November 2025
برچسب ها
سپیده خداوردی
بازیگر
همایون ارشادی
سرطان
کپی شد