میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست ۲۳۰۰ سال زندان برای شهردار پیشین استانبول!

دادستانی استانبول در کیفرخواستی ۳۹۰۰ صفحه‌ای علیه شهردار پیشین این شهر، به اتهام تشکیل سازمان جنایی و ارتکاب ۱۴۲ جرم مختلف و همچنین وارد کردن زیان مالی گسترده به دولت ترکیه، خواستار صدور حکم ۲۳۵۲ سال زندان برای او شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۹۸
| |
5 بازدید
درخواست ۲۳۰۰ سال زندان برای شهردار پیشین استانبول!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کیفرخواست پرونده کیفری علیه «اکرم امام‌اوغلو» شهردار پیشین شهرداری کلان‌شهر استانبول که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، تکمیل شده و دادستان پرونده برای وی درخواست بیش از ۲۳۰۰ سال زندان کرده است.

دفتر دادستانی کل استانبول نتیجه‌گیری کرده است که سازمانی جنایی تحت رهبری امام‌اوغلو وجود داشته است. در کیفرخواست تنظیم‌شده، از او به‌دلیل ۱۴۲ جرم مختلف درخواست مجازات شده و مجموع احکام پیشنهادی برای وی به ۲۳۵۲ سال زندان می‌رسد.

این سند ۳۹۰۰ صفحه‌ای همچنین شامل نام چند چهره شناخته شده دیگر است و بنا بر گزارش‌ها، از مجموع ۴۰۲ نفر به عنوان مظنون در این پرونده بازجویی به عمل آمده است.

دادستانی ادعا کرده است که در دوره تصدی امام‌اوغلو بر شهرداری، طی حدود ۱۰ سال، خسارتی مالی به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیارد لیر به دولت وارد شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه استانبول شهردار سابق کیفرخواست زندان بازداشت مقام دولتی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت گسترده معترضان به سیاست‌های اردوغان
خیابان‌های استانبول، صحنه اعتراضات علیه دولت
شهردار استانبول بازداشت شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cW2
tabnak.ir/005cW2