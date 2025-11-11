درخواست ۲۳۰۰ سال زندان برای شهردار پیشین استانبول!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کیفرخواست پرونده کیفری علیه «اکرم اماماوغلو» شهردار پیشین شهرداری کلانشهر استانبول که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، تکمیل شده و دادستان پرونده برای وی درخواست بیش از ۲۳۰۰ سال زندان کرده است.
دفتر دادستانی کل استانبول نتیجهگیری کرده است که سازمانی جنایی تحت رهبری اماماوغلو وجود داشته است. در کیفرخواست تنظیمشده، از او بهدلیل ۱۴۲ جرم مختلف درخواست مجازات شده و مجموع احکام پیشنهادی برای وی به ۲۳۵۲ سال زندان میرسد.
این سند ۳۹۰۰ صفحهای همچنین شامل نام چند چهره شناخته شده دیگر است و بنا بر گزارشها، از مجموع ۴۰۲ نفر به عنوان مظنون در این پرونده بازجویی به عمل آمده است.
دادستانی ادعا کرده است که در دوره تصدی اماماوغلو بر شهرداری، طی حدود ۱۰ سال، خسارتی مالی به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیارد لیر به دولت وارد شده است.