واکنش ایران به اقدام تروریستی در پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام‌آباد پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم شد را به شدیدترین وجه محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۹۷
| |
3 بازدید
واکنش ایران به اقدام تروریستی در پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام‌آباد پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدای از مردم شد را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت پاکستان به‌ویژه خانواده جان‌باختگان، از خداوند بزرگ برای مجروحان حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر ضرورت مقابله و ریشه‌کن‌کردن پدیده زشت تروریسم، از جمله از طریق تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، تاکید کرد.

گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: سفر دکتر محمدباقر قالیباف به پاکستان
روابط ایران و پاکستان فراتر از مرزها می‌رود
کابل: عدم همکاری پاکستان مانع توافق در استانبول شد
تفاهم همکاری ایران و پاکستان
قالیباف و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کردند
بمب‌گذاری انتحاری در اسلام‌آباد+شمار کشته ها
