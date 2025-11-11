واکنش ایران به اقدام تروریستی در پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام‌آباد پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم شد را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت پاکستان به‌ویژه خانواده جان‌باختگان، از خداوند بزرگ برای مجروحان حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر ضرورت مقابله و ریشه‌کن‌کردن پدیده زشت تروریسم، از جمله از طریق تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، تاکید کرد.