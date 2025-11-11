میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همراه اول میزبان هکاتون تخصصی امنیت هوش مصنوعی

رویداد تخصصی همراه اول با محوریت LLM Security از ۲۲ آبان آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۸۶
| |
220 بازدید

همراه اول میزبان هکاتون تخصصی امنیت هوش مصنوعی

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، رویداد تخصصی «هکاتون هوش امن» با محوریت امنیت مدل‌های زبانی بزرگ (LLM Security) از روز پنجشنبه ۲۲ آبان 1404 برگزار می‌شود. این رقابت فنی و علمی با هدف شناسایی و توانمندسازی تیم‌های برتر کشور در حوزه امنیت هوش مصنوعی طراحی شده است.

همراه اول به‌عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و یکی از بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال ایران، میزبانی این هکاتون را بر عهده دارد. 

این اپراتور با تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از نخبگان، تلاش دارد بستری برای تعامل متخصصان و فعالان حوزه هوش مصنوعی فراهم کند.

رویداد هکاتون هوش امن ویژه پژوهشگران، توسعه‌دهندگان، دانشجویان، علاقه‌مندان به امنیت داده و تیم‌های فنی فعال در زمینه هوش مصنوعی است که به موضوعاتی همچون Prompt Injection، Jailbreaking، دفاع و ارزیابی امنیت مدل‌های زبانی، Prompt Engineering و Agentic AI علاقه‌مند هستند.

تمامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی، گواهی معتبر مشترک همراه اول و کوئرا دریافت خواهند کرد. همچنین برگزیدگان نهایی، گزینه حضور در برنامه‌های شتاب‌دهی و همکاری‌های تخصصی همراه اول در حوزه هوش مصنوعی خواهند بود.

«هکاتون هوش امن» فرصتی است تا متخصصان و علاقه‌مندان، دانش خود را در یک چالش واقعی محک بزنند و در کنار بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، در ساخت آینده‌ای امن‌تر برای فناوری هوش مصنوعی نقش‌آفرینی کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی https://quera.org/events/mci-0408 مراجعه کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همراه اول هوش مصنوعی هکاتون
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cVq
tabnak.ir/005cVq