همراه اول میزبان هکاتون تخصصی امنیت هوش مصنوعی

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، رویداد تخصصی «هکاتون هوش امن» با محوریت امنیت مدل‌های زبانی بزرگ (LLM Security) از روز پنجشنبه ۲۲ آبان 1404 برگزار می‌شود. این رقابت فنی و علمی با هدف شناسایی و توانمندسازی تیم‌های برتر کشور در حوزه امنیت هوش مصنوعی طراحی شده است.

همراه اول به‌عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و یکی از بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال ایران، میزبانی این هکاتون را بر عهده دارد.

این اپراتور با تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از نخبگان، تلاش دارد بستری برای تعامل متخصصان و فعالان حوزه هوش مصنوعی فراهم کند.

رویداد هکاتون هوش امن ویژه پژوهشگران، توسعه‌دهندگان، دانشجویان، علاقه‌مندان به امنیت داده و تیم‌های فنی فعال در زمینه هوش مصنوعی است که به موضوعاتی همچون Prompt Injection، Jailbreaking، دفاع و ارزیابی امنیت مدل‌های زبانی، Prompt Engineering و Agentic AI علاقه‌مند هستند.

تمامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی، گواهی معتبر مشترک همراه اول و کوئرا دریافت خواهند کرد. همچنین برگزیدگان نهایی، گزینه حضور در برنامه‌های شتاب‌دهی و همکاری‌های تخصصی همراه اول در حوزه هوش مصنوعی خواهند بود.

«هکاتون هوش امن» فرصتی است تا متخصصان و علاقه‌مندان، دانش خود را در یک چالش واقعی محک بزنند و در کنار بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، در ساخت آینده‌ای امن‌تر برای فناوری هوش مصنوعی نقش‌آفرینی کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی https://quera.org/events/mci-0408 مراجعه کنند.