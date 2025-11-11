میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض

قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید

چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در‌ نوبت صبح از ساعت ۱۰  و  نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد. 
قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید

به گزارش تابناک، محمد قاسمی و علی رشیدپور با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال ۲۰۰ متر آزاد صعود کردند . 

در فینال قاسمی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۶۳ موفق شد مدال برنز این ماده را بدست آورد. 

آراد مهدی‌زاده در رقابت قبلی با رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در  ۵۰ متر فورباغه موفق به نیمه‌نهایی شد و پس از آن با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال این ماده رسید.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی ، ۲ نماینده دیگر شنای پروانه کشورمان در  نیمه‌نهایی ۱۰۰ متر پروانه موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ را ثبت و به نیمه‌نهایی صعود کنند.  


ملی‌پوشان ایران پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه، نیمه‌نهایی را به پایان بردند و در‌پایان افقری موفق شد به فینال این رقابت‌ها صعود کند.   


هومر عباسی نیر در اولین رقابت نوبت عصر امروز، موفق شد در بخش نیمه
نهایی این ماده با ثبت‌ رکورد ۲۵:۸۸ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کند و رکورد ملی را نیز بشکند.


ملی‌پوشان کشورمان در نوبت صبح‌ نتایج زیر را بدست آوردند:

صعود به ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹

گفتنی است؛ عبدلی در روزهای‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را بدست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آن‌خود کرد. در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و  محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.

