رامین رضاییان رخ هادی چوپان گرفت! + عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0627\u062a \u0633\u062e\u062a\u0634 \u0648 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n