فاطمه صادقی در کاتای انفرادی طلایی شد 

به گزارش تابناک، فاطمه صادقی کاتاروی کشورمان در فینال مسابقات کاتای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ـ ریاض در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل روی تاتامی رفت .

کاتاروی کشورمان در فینال این مسابقات به مصاف حریفی از کشور ترکیه « دیلارا بوزان » رفت که با رای داوران به طلای این رشته دست یافت.

۸ ورزشکار از ایران، کویت، امارات، عربستان ، ترکیه ، الجزایر ،مراکش و برونئی در رقابت های کاتا بانوان حضور داشتند.

دو کاراته‌کای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی رفتند که سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلو به فینال رسید و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلو از دور مسابقات حذف شد.