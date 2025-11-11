میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ـ ریاض

فاطمه صادقی در کاتای انفرادی طلایی شد 

صادقی طلای ناب سوم را دشت کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۷۳
| |
380 بازدید
فاطمه صادقی در کاتای انفرادی طلایی شد 

به گزارش تابناک، فاطمه صادقی کاتاروی کشورمان در فینال مسابقات کاتای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ـ ریاض در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل روی تاتامی رفت . 

کاتاروی کشورمان در فینال این مسابقات به مصاف حریفی از کشور ترکیه « دیلارا بوزان » رفت که با رای داوران به طلای این رشته  دست یافت.

۸ ورزشکار از ایران، کویت، امارات، عربستان ، ترکیه ، الجزایر ،مراکش و برونئی در رقابت های کاتا بانوان حضور داشتند.

دو کاراته‌کای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی رفتند که سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلو به فینال رسید و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلو از دور مسابقات حذف شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی فاطمه صادقی کاتا انفرادی بانوان مدال طلا
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید
زنده از عربستان| حسینی در وزنه‌بردای به برنز رسید/ دو شناگر ایران در فینال
برنز «مهسا بهشتی» در حرکت یک‌ضرب
پایان کار شنا در روز دوم با یک طلا و برنز تیمی/ جودو و بوکس برنز گرفتند/ فوتسال به فینال رسید
تیم پینگ پنگ مردان ایران نقره گرفت
دومین طلای کاروان ایران ضرب شد
دو مدال برنز برای ملی‌پوش وزنه برداری بانوان
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
شه‌بخش دومین برنز ایران را به نام خود زد
سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cVd
tabnak.ir/005cVd