زمان بازگشت پژمان به ایران اعلام شد

براساس اعلام وکیل پژمان جمشیدی، این ستاره مشهور فوتبال و سینما آخر همین هفته به ایران بازخواهد گشت.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، دقیقا دو هفته از خروج جنجالی پژمان جمشیدی از کشور و سفرش به ترکیه و پس از آن، کانادا می‌گذرد. او که پس از سپری کردن روزهایی سخت و پرحاشیه و آزاد شدنش به قید وثیقه، برای دیدار با خانواده‌اش راهی کانادا شده بود، بزودی وارد ایران خواهد شد.

این در حالی است که پس از آزادی جمشیدی و انتشار یک گفت‌وگوی جنجالی از مادر شاکی و پس از آن سفر این پژمان به خارج از کشور، جنجال‌های این پرونده پر سر و صدا به اوج رسید.

شدت این واکنش‌ها به اندازه‌ای بود که سرانجام خود جمشیدی را هم به واکنش واداشت و او با انتشار یک استوری ضمن تکذیب ادعاهای مطرح‌شده از سوی مادر شاکی، توضیح داد که هدفش از این سفردیدار با خانواده‌اش است

پس از این موضوع بود که کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با ورزش سه تأکید کرد که سفر موکلش کاملا قانونی و با اطلاع مراجع قضایی انجام شده است. او توضیح داد که جمشیدی در ماه‌های گذشته هم دو بار با مجوز از کشور خارج و برگشته و این بار هم تنها برای دیدار با خانواده‌اش از ایران خارج شده است.

حالا او در تازه‌ترین مصاحبه خود با خبرنگار ورزش سه اعلام کرد که جمشیدی آخر هفته به ایران باز می‌گردد.