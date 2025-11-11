میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا پیکر همایون ارشادی از خانه سینما تشییع نمی‌شود؟

خواهر زنده‌یاد همایون ارشادی درباره‌ی دلیل برگزار نشدن مراسم تشییع این هنرمند از خانه سینما توضیحاتی ارایه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۶۷
| |
4 بازدید
چرا پیکر همایون ارشادی از خانه سینما تشییع نمی‌شود?

به گزارش تابناک، همایون ارشادی بازیگر سینمای ایران بعد از یک دوره تحمل بیماری سرطان صبح امروز ۲۰ آبان ماه از دنیا رفت و مراسم خاکسپاری این هنرمند فردا چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل سالن تطهیر بهشت سکینه کرج برگزار می‌شود. اما سوال این است که چرا طبق روال مرسوم، پیکر این هنرمند ابتدا از مقابل خانه سینما تشییع نمی‌شود؟

طوفان ارشادی -خواهر همایون ارشادی- گفت: باوجود اینکه همایون مریض بود و ذهن ما این آمادگی را داشت که ممکن است برادرم از دنیا برود، اما در شرایطی بودیم که رفتنش از بین خودمان را انکار می‌کردیم، همین شرایط باعث شد که برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع ایشان نداشته باشیم. در اصل ما اصلا به موضوع مراسم تشییع از مقابل خانه سینما فکر نکرده بودیم و به همین خاطر پیکر برادرم را امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان‌ماه) به بهشت سکینه انتقال دادیم.

خواهر زنده‌یاد ارشادی گفت: برادرم سرطان داشت اما وضعیت سلامتش آنقدر وخیم نبود. اما از چند ماه پیش متاستاز سرطان در بدنش منجر به از دست دادن او شد.

وی ادامه داد: وقتی از خانه سینما با ما تماس گرفتند تازه متوجه شدیم که پیکر این هنرمند را می‌توانستیم از خانه سینما بدرقه کنیم و پس از آن به بهشت سکینه کرج ببریم. ولی متاسفانه ما به خانه سینما هم اعلام کردیم که دیگر برای این موضوع دیر شده زیرا ما پیکر را به بهشت سکینه منتقل کردیم و دوست هم نداریم، پیکر برادرم به تهران منتقل و دوباره به غسالخانه برای شست‌وشو برود.

خواهر همایون ارشادی همچنین گفت: پیکر برادرم فردا چهارشنبه (۲۱ آبان‌ماه) در بهشت سکینه کرج در کنار پدر و مادرم به خاک سپرده خواهد شد. ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که سه خواهر و یک برادر بودیم، برادرم عاشق مادرم بود و مادر هم تک پسرش را بسیار دوست داشت، در هفته آخر حیات برادرم، او دائم اشک می‌ریخت و می‌گفت دلم برای مادر تنگ شده است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که همایون در کنار پدر و مادرمان به خاک سپرده شود.

وی افزود: از این رو برنامه‌ریزی کردیم که پیکر برادرم ساعت ۹:۳۰ صبح در غسالخانه بهشت سکینه شست و شو و سپس برای تدفین آماده شود، البته خانواده ما این موضوع را هم می‌داند که مسیر طولانی و هوا آلوده است و از کسی توقعی نداریم تا این مسیر طولانی را بیاید. هرکسی تشریف بیاورد قدمش‌سر چشمان ما است و اگر کسی هم حضور نداشته باشد، ما توقعی نداریم.

طبق پیگیری ها از خانه سینما، قرار است در روزهای آینده مراسم یادبود برای همایون ارشادی در خانه سینما برگزار شود.

همایون ارشادی بازیگر سرطان کرج بهشت سکینه خانه سینما
