سبک و استایل بدون مرز

به گزارش تابناک؛ کارشناسان توصیه میکنند این افراد با تمرکز بر سادگی، رنگهای ملایم، خطوط ساده و فرمهای خالص، استایلی زیبا و جذاب بدون محدودیت خلق کنند.
قواعد نانوشته برای بانوان بزرگ سایز
همه کسانی که با چاقی و اضافه وزن مواجه هستند هنگام تهیه لباس و انواع پوشاک با چالشها و فشارهای اجتماعی خاصی روبهرو میشوند و ممکن است در نهایت نتوانند لباس مناسب و مورد پسند خود را خریداری کنند. اما امروزه در صنعت مد به افراد سایز بزرگ نیز توجه ویژهای میشود و تلاش میکنند لباسهای زیبا و شکیل، متناسب با وضعیت جسمانی را برای آنها تهیه کرده تا بتوانند افرادی فعال، زیبا و شاداب در جامعه باشند.
یکی از قوانین بسیار مناسب برای بانوانی که دارای سایز بزرگ هستند این است که نباید لباسهایی را انتخاب کنند که با هدف پوشاندن نقص بدن مورد استفاده قرار میگیرد. هر زنی زیبایی خاص خود را دارد و نیازی نیست که به دلیل اضافه وزن از پوششهای نامناسب و نازیبا استفاده کند، تا با پنهان کردن بدن احساس راحتی بیشتری داشته باشد. از آنجایی که بانوان سایز بزرگ از نظر روانی تحت فشار قرار میگیرند نسبت به سایرین اعتماد به نفس کمتری دارند. این افراد ابتدا باید یاد بگیرند که به نوع بدن خود افتخار کرده و از هر آنچه که هستند لذت ببرند. اگر این باور برای بانوان وجود داشته باشد با روحیه و دید بهتری برای تهیه پوشاک اقدام میکنند.
یکی از قوانین بسیار مهمی که همواره باید با اصول و گفتار صحیح به خانمهای پلاس سایز یادآوری شود توجه به سلامت خود میباشد. با توجه به این قانون ارزشمند بانوان باید بدانند که اگر وزن اضافه خود را کاهش دهند پیش از اینکه به زیبایی اندام دست پیدا کنند از نظر سلامتی در یک موقعیت ایده آل قرار میگیرند. به همین دلیل توصیه میشود که کاهش وزن را صرفاً برای کم کردن وزن انجام ندهید. توجه داشته باشید که کاهش وزنهای کوچک هم تغییرات قابل توجه و البته مثبت در زیبایی استایل بانوان ایجاد میکند.
یکی از مهمترین نکاتی که در مورد قوانین نانوشته برای بانوان سایز بزرگ به آن تاکید میشود اجتناب از قضاوت است. متاسفانه در جامعه قضاوتهای نادرستی در مورد زنان پلاس سایز میشود و این مسئله به مرور زمان بر روحیه و روان بانوان دارای اضافه وزن تاثیر گذاشته و ممکن است به دلیل ترس از قضاوت دیگران، نتوانند انتخاب صحیحی برای مد و استایل خود داشته باشند. به همین دلیل بهتر است که در این مورد جامعهای آگاهتر داشته باشیم و در مورد دیگران قضاوت نکنیم.
رسانهها نقش بسیار مهمی در آگاهی عموم افراد دارند. معمولاً رسانهها تصاویری را پخش میکنند که از فرمهای بدنی ایدهآل استفاده کرده و تبلیغات خود را بر همین پایه پیش میبرند. اما زمانی که جامعه در مورد افراد سایز بزرگ دید بهتری داشته باشد این مسئله نیز در رسانه تاثیر میگذارد و توصیه میشود که در تبلیغات رسانهای از همه افراد با سایزهای مختلف استفاده شود.
از جمله قوانین بسیار مهم در این باره این است که بانوان نباید به هیچ عنوان نقاط قوت و زیبایی خود را نادیده بگیرند. حتی افراد بزرگ سایز هم با وجود مشکلاتی که با آن مواجه هستند زیباییهای خاص خود را دارند و هر زن باید تحت هر شرایطی به بدن خود احترام گذاشته و زیباییهای خود را دوست داشته باشند.
با گذشت سالها در قوانین نانوشته در خصوص این افراد و سبک مد در این زمینه تغییراتی ایجاد شده است. همواره ممکن است این تغییرات به مرور زمان رخ دهد، اما در نهایت باید به این نتیجه رسید که هر فرد بر اساس احساسات و تجربیات خود میتواند انتخابهای صحیحی داشته باشد و بهتر است که با احترام گذاشتن به خود از زندگی لذت ببرد.
قوانین استالینگ سایز بزرگ
یکی از موضوعات بسیار مهمی که برای افراد سایز بزرگ وجود دارد این است که چه نوع استایلی را تهیه کنند تا ظاهر آنها زیبا، شکیل و مورد پسند جامعه باشد. قبل از هر چیز باید بدانید که استایلینگ برای افراد سایز بزرگ کمی دشوار است و مهم است که به جزئیات بیشتری توجه کنند تا جلوه آن بیشتر شود. از طرفی این افراد باید در پوشش انتخابی خود احساس راحتی داشته باشند تا مانع از انجام فعالیتهای روزانه برای آنها نشود.
در ادامه توضیحات دقیقتر در مورد جزئیات استایل افراد سایز بزرگ را برایتان خواهیم گفت تا اگر با این مسئله مواجه هستیم در انتخاب لباسهای زیبا و کاربردی با مشکل مواجه نشوید.
انتخاب پارچههای مناسب
یکی از قوانین بسیار مهم برای استایلینگ سایز بزرگها توجه به جنس پارچه میباشد، معمولاً این افراد تمایل دارند از پارچههایی استفاده کنند که به سطح پوست نچسبد و با یک ظاهر آراسته در بدن قرار بگیرد. در این مورد پارچههای سبک و نرم مناسب هستند، پارچههای نازک به بدن چسبیده نمیشود و فرمی زیبا در بدن فرد به خود میگیرد.
البته برای استایلهای رسمی توصیه میشود که از پارچههای طبیعی مانند ویسکوز یا کتان استفاده کنید، این پارچهها علی رغم ظاهر بسیار زیبایی که دارند برای افراد پلاس سایز نیز مناسب است و به هیچ عنوان فرم بدن آنها را نمایان نکرده و این افراد احساس راحتی کافی دارند. توصیه میشود که از پوشیدن و تهیه انواع لباس با پارچههای ضخیم خودداری نمایید، پارچههای ضخیم معمولاً حجم بیشتری داشته و سنگینتر هستند، در نتیجه برای بانوان سایز بزرگ مناسب نیست و قطعاً با این پوششها احساس راحتی نمیکنند.
استفاده از رنگها و الگوها
همه افراد با سایزهای متفاوت نیاز دارند که از انواع لباس با رنگهای شاد و متنوع استفاده کنند. اما زمانی که صحبت از افراد سایز بزرگ میشود این مسئله عنوان خواهد شد که از رنگهای تیره استفاده نمایند، البته این افراد نباید استایل خود را به رنگهای بسیار تیره محدود کنند و توصیه میشود که حتماً رنگ تیره را در پوشش کلی خود بگنجانند. رنگهای تیره مانند مشکی، سرمهای و حتی خاکستری باعث لاغر به نظر رسیدن فرد میشود، در نتیجه برای قسمتهایی از بدن که از آن ناراضی هستید یا تجمع چربی در آن محدوده بیشتر است میتوانید از پوشش تیرهتر استفاده نمایید.
فراموش نکنید که الگوهای کوچک و متقارن برای سایز بزرگها بسیار زیبا و جذاب است، در حالی که اگر از انواع استایل با الگوهای بزرگ و شلوغ استفاده کنید ممکن است حجم بیشتری به بدن بخشیده، در نتیجه چاقتر از آنچه که هستید به نظر برسید.
انتخاب سایز مناسب
یکی از بزرگترین چالشهایی که بانوان بزرگسال هنگام خرید پوشاک با آن مواجه هستند این است که چه سایزی برای آنها مناسب است و اغلب با محدودیت سایز مواجه میشوند. تولیدکنندگان برتر تلاش میکنند برای زنان با سایز بزرگ انواع لباسهای زیبا و متنوع را تولید کنند که سایز آنها از ۱X تا ۶X متغیر است. به بیان سادهتر باید بدانید که این لباسها اغلب سایز ۱۸ به بالا دارند و باعث میشود تا بانوان با مسئله سایز بالا بتوانند لباسهای دلخواه و زیبایی را تهیه کنند.
به یاد داشته باشید که هنگام خرید لباس سایز مناسب خود را تهیه کنید، به هیچ عنوان لباسهای خیلی تنگ یا خیلی گشاد را خریداری نکنید تا لباس مناسب شما با فرمی زیبا بر روی بدن بنشیند. هنگام خرید لباس سایز بزرگ حتماً به جزئیات توجه کنید، اندازه کمر، یقه و آستینها برای افراد سایز بزرگ بسیار مهم است و بهتر است لباسی را انتخاب کنید که با فرم بدن شما سازگار باشد.
یکی از موضوعاتی که در استایلهای مختلف به آن توجه میشود رعایت جزئیات بیشتر و استفاده از اکسسوریهای متنوع است. معمولاً افراد سایز بزرگ توجه چندانی به اکسسوری ندارند و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا لباسهای زیبا و متناسب با فرم بدن خود را تهیه کنند. همواره به یاد داشته باشید که اگر از اکسسوریهای مناسب استفاده کنید نقاط قوت بدن را بُلد کرده و نقاط ضعف را پنهان میکنید در نتیجه توصیه میشود که با روشهای صحیح و انتخاب هوشمندانه از کمربند، گوشواره و گردنبندهای زیبا استفاده کنید.
از آنجایی که کفش پاشنه بلند هر استایلی را زیباتر میکند برای داشتن فرم بدنی شکیل برای پوششهای رسمی و مناسب با مجالس از کفشهای پاشنهدار استفاده نمایید.
توجه به مدلها
با توجه به اینکه افراد سایز بزرگ محدودیت انتخاب پوشاک دارند تولیدکنندگان تلاش میکنند برای این دسته از افراد از لباسهای زیبا و شکیل استفاده نمایند تا در تهیه پوشاک دچار مشکل نشوند.
زمانی که برای خرید لباس سایز بزرگ اقدام میکنید اگر به فروشگاههای مربوطه مراجعه نمایید متوجه خواهید شد که تمامی مدلهای دوخته شده متناسب با فرم بدن افراد هستند. ضمن اینکه به تمامی جوانب مربوطه فکر شده و تمامی نکات به درستی رعایت شده است.
به عنوان مثال هنگام برش و دوخت لباسهای سایز بزرگ از برشهای عمودی یا خاصی استفاده میکنند که فرم بدنی را لاغرتر به نظر میرساند. در نتیجه استایل کردن برای این افراد بسیار آسان میشود و قطعاً پوشیدن این دسته از لباسها باعث افزایش اعتماد به نفس آنها میشود.
تاثیر انتخاب پوشاک مناسب بر اعتماد به نفس افراد سایز بزرگ
با توجه به اینکه افراد اغلب از ظاهر خود ناراضی هستند این مسئله به مرور زمان بر روحیه آنها تاثیر گذاشته و با کاهش اعتماد به نفس قطعاً خود را دوست نخواهند داشت. این خود باعث میشود تا این افراد از جمع و جامعه کنارهگیری کرده و حتی عدم حضور آنها در بین سایر افراد باعث میشود تا نیاز اولیه خود را تامین نکنند. قطعاً زمانی که افراد در جامعه حضور پیدا میکنند و با افراد مختلف رفت و آمد میکنند نیاز میدانند که با مد پیش رفته و از استایلهای زیبا استفاده کنند.
در اکثر مواقع با قضاوتها و محدودیتهایی که برای افراد سایز بزرگ در نظر گرفته میشود، آنها به مرور زمان دچار کاهش اعتماد به نفس شده و شرایط برایشان سختتر میشود. اما توجه داشته باشید که اگر تولیدیهای معتبر انواع لباسهای زیبا و شکیل را در سایزهای بالا به مشتریان خود عرضه دارند تا چه حد میتواند بر روحیه و سلامت روان این افراد تاثیرگذار باشد.
برای اینکه از خرید لباس سایز بزرگ اعتماد به نفس کافی را دریافت کنید چند نکته مهم باید رعایت شود:
در انتخاب لباسها به مدل برشهای متنوع دقت کنید، از آنجایی که فرم بدن افراد سایز بزرگ کمی متفاوت است ممکن است برخی از برشها، بدن آنها را کمی بزرگتر نشان دهد. به همین دلیل توصیه میشود که به نحوه برشها دقت کرده و از پوشاکی استفاده کنید که علاوه بر دوختهای عمودی از زیر سینه کمی آزاد و گشاد باشد. این تغییر باعث میشود تا فرم بدن در افراد بزرگسال زیباتر به نظر برسد.
لایه بندی هنگام تهیه و خرید لباسهای سایز بزرگ نباید فراموش شود، اگر این افراد از یک جلیقه یا کت استفاده کنند استایل زیباتری خواهند داشت و معمولاً زمانی که لباسهای آزاد و گشاد انتخاب میکنید این استایل زیبا به نظر میرسد.
یکی از اشتباهاتی که تمامی افراد سایز بزرگ انجام میدهند استفاده دائمی از کفشهای اسپرت است، کفشهای کتونی برای استایلهای ورزشی بسیار مناسب است، اما برای استایلینگ مجلسی و حتی رسمی به هیچ عنوان توصیه نمیشود. بهتر است که مطابق با شرایط جسمانی خود و اضافه وزنی که دارید از کفشهای زیبا و شکیل استفاده کنید که در هر صورت مقداری پاشنه داشته باشد. استفاده از کفشهای پاشنهدار به بلندی قد افراد کمک کرده و در کنار سایر لباسها جلوهای زیبا به تناسب اندام فرد میبخشد.