مدیر آموزش و پرورش لنگرود با تشریح آخرین وضعیت دانش‌آموز دچار برق‌گرفتگی لنگرودی گفت: دانش‌آموز دوره اول متوسطه برق گرفته در بیمارستانی در شهرستان لاهیجان تحت عمل جراحی قرار گرفته و روند درمان را طی می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدعلی خداجو، مدیر آموزش و پرورش شهرستان لنگرود اظهار کرد: این دانش‌آموز به همراه تعدادی دیگر از دانش‌آموزان در حیاط واحد آموزشی خود در حال بازی بود که توپ وارد حیاط پشت مدرسه (خارج مدرسه) می‌شود که در آن اتاقک برق (پست فشار قوی یا فشار متوسط برق) تعبیه شده بود.

وی بیان کرد: یکی از دانش‌آموزان با استفاده از میله‌ در حال برداشتن توپ، دچار برق گرفتگی می‌شود، این دانش‌آموز اکنون در بیمارستانی در شهرستان لاهیجان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارد.

فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش لنگرود امروز (سه‌شنبه) ضمن عیادت از این دانش آموز پیگیر درمان وی شدند.

همچنین طی روزهای اخیر یکی از دانش‌آموزان مدرسه‌ای در خمام با چاقو دانش‌آموز ۱۴ ساله کلاس هشتم را از ناحیه بازو زخمی کرد.

این دانش آموز به یکی از بیمارستان‌های خصوصی رشت منتقل شد و بررسی‌ها از این بیمارستان حاکیست که پزشک معالج، زخم این دانش‌آموز را که سطحی بود، بخیه زد.