انهدام شبکه ضدامنیتی آمریکایی ـ اسرائیلی در کشور

سازمان اطلاعات س‍پاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی و انهدام یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور که بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۵۶
| |
419 بازدید
انهدام شبکه ضدامنیتی آمریکایی ـ اسرائیلی در کشور

به گزارش تابناک به نقل از  سپاه نیوز، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران می رساند طی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور شناسایی و بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید.

رژیم صهیونی به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، سیاست و نقشه های خود را به سمت و سوی برهم‌زدن امنیت عمومی برده است تا شاید به خیال خود بتواند شکست مفتضحانه در عرصه نظامی را جبران کند. 

این رژیم در این راستا شبکه ای از عناصر فریب خورده و وطن فروش، برای بر هم زدن امنیت کشور در نیمه پایانی پاییز ۱۴۰۴ را ایجاد کرده بود. که با عنایات الهی و با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه اعضای این شبکه، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.

این عملیات به صورت هماهنگ در تعدادی از استان ها انجام شده و طی آن سلول‌های مرتبط با رژیم صهیونی که به دنبال اقدامات مخل امنیت بودند، زیر ضربه قرار گرفتند.

گزارشات و اطلاعات تکمیلی پیرامون این شبکه متعاقبا به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید

اطلاعات سپاه شبکه ضد امنیتی جاسوسی آمریکا اسرائیل جنگ ۱۲ روزه
