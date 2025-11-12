میلی صفحه خبر لوگو بالا
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک:

مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد

وزیر اقتصاد در گزارش برنامه هفتم، ناکامی در تحقق رشد ۸ درصدی را به شرایط «نه جنگ و نه صلح» نسبت داد؛ اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این توضیحات را صرفا بهانه‌ای غیر فنی دانست و تأکید کرد مدیر واقعی کسی است که در بحران راهکار ارائه دهد، نه اینکه ضعف عملکرد وزارتخانه را با شرایط بیرونی توجیه کند.
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی

حاکم ممکان؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جزئیات طرح گزیر که به حل و فصل مسئله بانک های ناسالم اختصاص دارد، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی کارشناسی است. در راستای صیانت از منافع عمومی و اینکه نظام بانکی به یک ثبات مالی برسد، این طرح ارائه شده است. 

جزئیات طرح گزیر به منظور حل و فصل مسئله بانک های ناسالم

وی در خصوص اهداف طرح گزیر گفت: نباید اجازه داد که بانک ها به ناترازی شدید و بحرانی برسند و مجبور شویم آنها را ادغام یا منحل کنیم. به همین دلیل قانون بانک مرکزی که در سالهای پیش مصوب شده بود، یک خلائی در آن احساس می شد تا در راستای ناترازی بانک ها، بانک مرکزی بتواند ورود کند. یعنی یک نوع پیشگیری مد نظر است که اجازه ندهد بانک ها به یک ناترازی شدید برسد تا باعث منحل شدن آنها و سرمایه سپرده گذاران و سهامداران در معرض قرار بگیرد یا برای حل موضوع گزیر، مبجور شویم از منافع عمومی یا بانک ملی هزینه کنیم. برای همین این طرح را در کمیسیون اقتصادی به صورت کاملا کارشناسی بررسی می کنیم. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه طرح گزیر یکی از طرح های بسیار اولویت دار هست، علیرغم سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه در هفته آینده، اما در ارتباط با این موضوع جلسات کمیسیون برقرار است تا بتوانیم این طرح را بررسی و در اسرع وقت بتوانیم بعد از بررسی های کارشناسی و تکمیل آن در صحن کمیسیون تصویب و در دستور کار مجلس قرار دهیم.

صحبت های پورمحمدی در خصوص خرید 23 درصدی نان توسط دو درصد غیر باور است

ممکان در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به سوال دیگر تابناک، در ارتباط با اینکه پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارائه گزارش یک ساله برنامه هفتم اعلام کرد که 23 درصد از نان مصرفی در کشور توسط 2 درصد از کارت های بانکی خریداری شده است، اظهار کرد: من به این موضوع اعتقاد و باور ندارم. سیستم نانینو که تعریف شده است اجازه چنین کاری را نمی دهد. مگر یک کارت بانکی در شبانه روز چقدر می تواند خرید کند؟ 

آن دو درصدی که 23 درصد از نان ها را خریده اند مشخص هستند نهادهای امنیتی ورود کنند

وی در ادامه با بیان اینکه سوء مدیریت و فشل بودن بعضی از وزارتخانه ها را نباید به پای مردم بگذاریم. گفت: سیستم نانینو، اگر از طریق کارت های بانکی خرید نان صورت نگیرد، سهمه آن نانوایی قطع خواهد شد.  اگر نانوا، از طریق سیستم نانینو نانهایش را به فروش نرساند، یعنی کارتی کشیده نشود، سهمیه ماهانه آن نانوایی کسر خواهد شد. اما وقتی از طریق سیستم نانینو به فروش می رسد، در این سیستم شما تا حدی می توانید خرید داشته باشید، بعد آن دو درصد که این نانها را خرده ایند مشخص است. حداقل آقای پورمحمدی، که این موضوع را اعلام می کند از طریق بانک مرکزی و دستگاه های مرکزی این افراد را معرفی و دستگاه های نظارتی ورود و با این دو درصد برخورد کنند. نه اینکه به خاطر این دو درصد، 98 درصدی را از آن نعمت و مزیت محروم کنیم.

مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی

ارائه گزارش برنامه هفتم توسط دولتی ها دفاع از عملکردشان بود نه بیان واقعیت ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوعاتی که دولتی ها در ارتباط با ارائه گزارش برنامه هفتم بیان می کردند بیشتر دفاع از عملکرد دولت بود نه بیان واقعیت ها. یعنی گزارش ها گزارش عملکرد برنامه هفتم نبود. طرح مسئله بود، مسئله ای که خودشان مجری آن هستند. این مسائل را برای چه کسانی می خواهند بیان کنند؟ مجلس که اختیارات قانونی اش مشخص است، تصویب و نظارت بر قوانین است. در مواردی پیش می آید که مجلس در مورد موضوعی نظر می دهد یا قصد ورود دارد اما دولت می گوید که کار اجرا بر عهده دولت است. پیش در خصوص برنامه هفتم نیز باید مسئولیت اجرا را به درستی برعهده بگیرد.

گزارش عملکرد دولت کارشناسی نیست و بیشتر بهانه جویی است

ممکان افزود: اینها بهانه هایی بیش نیستند و این گزارش ها کارشناسی نیست. اگر پورمحمدی درست می گوید آن دو درصد که 23 درصد از نانها را خریده اند مشخص است و از  طریق دستگاه های نظارتی و امنیت با آنها برخورد شود نه اینکه جلوی قوت 98 درصد دیگر از مردم گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی که وزیر اقتصاد در جلسه ارائه گزارش برنامه هفتم تنها به بیان مسائل و سوالات بسنده کردند و مسائلی چون کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می برد را مطرح و عنوان کرد این مسائل مانع از رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه هفتم است و روی مسائل اقتصادی تاثیر می گذارد، تصریح کرد: من نماینده وقتی به مردم گفتم که شما به من به عنوان نمانده خود رای بدهید شرایط و محدودیت ها را می شناختم. وزیر دقیقا در زمان جنگ حتی در جنگ 12 روزه وزیر شد. هم شرایط جنگ اقتصادی را می دید و هم جنگ فیزیکی و سایبری و رسانه ای را می دید. 

توجیهات مدنی زاده در ارتباط با رشد 8 درصدی بهانه است

وی افزود: این صحبت های وزیر بهانه است اگر در این شرایط نمی توانیم کار کنیم در مملکت قحط الرجال نیست. اینقدر افراد نخبه و توانمند داریم که رهبر معظم انقلاب هم در این ارتباط فرمودند که به جوانان اعتماد کنیم. وزیر در این شرایط برنامه داده است، ادعای وزیر این است و باور داریم در یکی از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده است، ما زمانی به مدیر نیاز داریم که در شرایط نابسامان یک مدیریت و ساماندهی انجام بدهد. اینها به نظرم فقط می خواهند ضعف اقدامات خودشان یا کم کاری ها یا ترک فعل های دستگاه های زیرمجموعه خود را توجیه کنند و در گزارش روسای کمیسیون و افرادی که از سوی مجلس صحبت می کردند می دیدید که واقعیت ها یک چیز دیگری است.

مدنی زاده برنامه هفتم توسعه مجلس دولت حاکم ممکان کمیسیون اقتصادی مجلس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
14
9
پاسخ
وقتي آقاي پزشكيان يه نفر آدم آكادميك صرف رو ميذاره بالا سره يه وزارتخونه كليدي مثل وزارت اقتصاد نتيجه اش از همان ابتدا براي همه ما اهالي اقتصاد معلوم بود.
اين بنده خدا يه كار اجرائي انجام نداده بود و فقط به باند زاگرس نشين ها نزديك بود
حتي توي اين چند ماه جرئت نكرده مديرعامل ها و اعضاي هيئت مديره فشل و پا به سن گذاشته بانك ها رو عوض كنه
اقتصاد مملكت داره نابود ميشه و ايشون و رفقاش دارن مسئوليت رو گردن ديگران ميندازن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
باند لرها منظورته !؟ واقعا گل گفتی ! از تاجگردون بگیر تا بقیه مملکت رو قرق کردند !
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
تابی جون چرا به فرزین گیر نمیدن ؟؟؟ نکنه یادگار دوره ریاست جمهوری با شکوه رئیسی است و کسی جرات نداره بهش دست بزنه ؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
11
پاسخ
کشور تحریم اقتصاااااد نداره

نفت مفت میدیذ جین
دلار ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
19
پاسخ
از وزیر دو ماهه چه انتظاری دارید ، آیا میتواند رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مالیاتی را عوض کند قطعا چنین اجازه ای ندارد ، پس سیستمی که مدیران آن هماهنگ نباشند بهتر از این عمل نخواهد کرد . شما بعنوان نماینده مجلس فقط نیش و کنایه می زنید شما راهکار ارائه دهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
5
10
پاسخ
من هم می توانم برنامه برای خودم بنویسم و بگویم در مدت 4 سال می خواهم از دهک 5 به دهک 9 برسم. اما وقتی سرمایه مالی و ذهنی و زیرساختهای لازم فراهم نباشد این برنامه هیچ گاه عملی نمی شود. به فرد هم ربط ندارد. به نظر شما کشوری مثل ما با این شرایط تحریم، نه جنگ و نه صلح، کسری شدید بودجه، افول اخلاقیات، ناامیدی و ترس سرمایه داران و نیروی کار، مشکلات عمده محیط زیستی، خشکسالیهای درازمدت، خام فروشی، سوء مدیریت در همه ابعاد و ... قادر به ایجاد رشد 8 درصدی به صورت پایدار است؟
nasir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
8
پاسخ
قحط الرجال نیست این وضعتون هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
با این مجلس،و دولت فق سقوط آزاد اقتصاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
18
پاسخ
اتفاقا قخط الرجاله
وگرنه محری تلویزیون‌نمیاد بشه نماینده
وگرنه اخوند روزه خوان نمیشه نماینده تهران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
این دیگه حرف حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
6
پاسخ
سایت تابناک، لطفا واقع نگر باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
7
پاسخ
مشکل کشور قحط الرجال بودن نیست ، مشکل اصلی کشور نگاه و دیدگاه از مابهتران بالا نشین فقط دادن شعارهای عوام فریب و چسبیدن به قدرت به هر قیمت و افزایش بدبختی مردمه . چون با تعویض نفرات چپ با راست و بالعکس ، هیچگونه تغییر مثبتی تو زندگی مردم ایجاد نشد و آقایان فقط فکر پر کردن بیشتر جیب خود و اصحابشون هستن و نه فکر مردم ....
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
5
پاسخ
حرفهای بی پایه و اساس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
12
پاسخ
رشد اقتصادی به پول نیاز دارد و رشد 8 درصدی حداقل یکصدمیلیارد دلار، آیا وزیر این پول را در اختیار دارد؟
