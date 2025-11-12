میوه‌های پرفروکتوز مانند سیب (به‌ویژه آب سیب)، گلابی، انبه و همچنین آب‌ میوه‌های صنعتی و خانگی در صورت مصرف زیاد می‌توانند زمینه‌ ساز تجمع چربی در کبد شوند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ یک کارشناس تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: بر اساس هرم غذایی ایران، مصرف روزانه ۲ تا ۴ واحد میوه کافی است و بیشتر از آن توصیه نمی‌شود و در تعداد واحد مجاز مصرف میوه بین افراد سالم و دیابتی تفاوت زیادی وجود ندارد.

میوه‌ها منبع خوبی از ریز مغذی‌ها، آنتی اکسیدان‌ها و فیبر هستند و می‌توانند در کنترل قند خون نقش مفیدی داشته باشند، اما چون حاوی کربوهیدرات اند، مصرف زیاد آن‌ها باعث افزایش قند خون می‌شود. به همین دلیل در بیماران دیابتی بهتر است چند عدد میوه به‌ طور هم‌ زمان مصرف نشود.

میوه‌هایی که خطر کبد چرب را افزایش می‌دهند

نکته قابل توجه اینکه قند اصلی میوه‌ها فروکتوز است. دریافت زیاد فروکتوز از طریق میوه جات ممکن است در بدن به تری‌ گلیسیرید تبدیل شود و در دراز مدت احتمال بروز کبد چرب را افزایش دهد. میوه‌های پرفروکتوز مانند سیب (به‌ویژه آب سیب)، گلابی، انبه و همچنین آب‌ میوه‌های صنعتی و خانگی در صورت مصرف زیاد می‌توانند زمینه‌ ساز تجمع چربی در کبد شوند.