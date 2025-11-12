میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استایل جهانی مردان که از روستا شروع شد

اگر در کمد لباس‌تان پلیور یقه‌نیم‌زیپ و پیراهن چهارخانه دارید، اگر ماشین رؤیایی‌تان یک لندرور قدیمی است یا اگر تفاوت میان نژادهای مرغ را می‌دانید، شاید شما هم یکی از پیروان سبک تازه‌ای باشید که در بریتانیا به مد فصل تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۴۷
| |
242 بازدید

استایل جهانی مردان که از روستا شروع شد

گر در کمد لباس‌تان پلیور یقه‌نیم‌زیپ و پیراهن چهارخانه دارید، اگر ماشین رؤیایی‌تان یک لندرور قدیمی است یا اگر تفاوت میان نژادهای مرغ را می‌دانید، شاید شما هم یکی از پیروان سبک تازه‌ای باشید که در بریتانیا به مد فصل تبدیل شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از گاردین، رهبر این جریان تازه، دیوید بکام است؛ کسی که به‌تازگی به‌عنوان سردبیر مهمان مجله قدیمی «زندگی روستایی» معرفی شده و در صفحات این مجله با استایل‌های متفاوت پاییزی ظاهر شده است.

ست پاییزی دیوید بکهام

اما ظاهر بکام فقط برای زندگی روستایی نیست؛ همین ترکیب لباس‌های سنتی و خوش‌دوخت، از زمین‌های کشاورزی تا خیابان‌های شهر و حتی روی صحنه‌های مد قابل‌استفاده است.
مدل پوشاک سنتی انگلیسی اکنون مورد توجه مردان جوان و میانسال قرار گرفته؛ کسانی که می‌خواهند حس طبقه مرفه قدیمی را در ظاهرشان بازسازی کنند. بسیاری از آنان نه ثروتمندند و نه پدر، اما دوست دارند شبیه این تصویر باشند: مردی آرام، جاافتاده و شیک با ظاهری روستایی.

 

به گفته جیسون دایموند، نویسنده و منتقد فرهنگی، رواج این سبک به افزایش علاقه مردان به سلیقه و ظاهرشان بازمی‌گردد. او می‌گوید: «هرچند پوشیدن کت‌وشلوار رسمی هنوز به دوران پیش از همه‌گیری کرونا برنگشته، اما مردان دوباره به لباس‌هایی علاقه‌مند شده‌اند که نشانه بلوغ و وقار است.»

اگر در سال‌های گذشته پوشیدن لباس‌های کوهنوردی در شهر مد شده بود، حالا موج تازه‌ای شکل گرفته است: کت‌های مومی، پالتوهای پشمی، شلوارهای مرتب و کفش‌های چرمی براق جایگزین لباس‌های گشاد و کفش‌های اسپرت شده‌اند. حتی پیش‌بینی می‌شود کلاه تخت انگلیسی، جایگزین کلاه بیسبال شود.

جانی دیویس، مدیر بخش مد مجله «اسکوایر»، این روند را نوعی نمایشگری می‌داند و می‌گوید: «بکام از گای ریچی الهام گرفته؛ کسی که زودتر از دیگران سبک کشاورز تجملی را رایج کرد. عکس بکام و ویکتوریا در مزرعه بیشتر شبیه تبلیغ یک برند لوکس است تا تصویر زندگی واقعی روستایی.» او معتقد است سریال تلویزیونی «نجیب‌زادگان» که سال گذشته پخش شد، نخستین جرقه این موج تازه بود.

برندهای بزرگ پوشاک هم به‌سرعت از این فضا استفاده کرده‌اند. فروشگاه زنجیره‌ای «مارکز و اسپنسر» اکنون لباس‌هایی را می‌فروشد که پیش‌تر فقط در فروشگاه‌های مخصوص لباس روستایی دیده می‌شد؛ مثل شلوار کتان و کت‌های ضدباران. در فروشگاه «جان لوئیس» میزان جست‌وجو برای کت‌های پشمی در یک هفته گذشته سه‌برابر شده و پالتوهای چهارخانه نیز دوبرابر فروش رفته‌اند.

 

همین فروشگاه بخش تازه‌ای با نام «میراث» راه‌اندازی کرده که در آن پلیورهای ضخیم بافتنی و لباس‌های ماهیگیر بیشترین فروش را دارند. برندهای دیگر نیز در حال بازتولید همین حال‌وهوا هستند: از پیراهن‌های یقه‌دار راه‌راه گرفته تا کت‌های ضخیم و گرم زمستانی.

دایموند در توضیح علت محبوبیت این سبک می‌گوید: «مردان دنبال لباسی هستند که هم شیک باشد و هم کمی خشن و واقعی. این استایل تعادل خوبی بین وقار و سادگی برقرار می‌کند. بکام در لباس‌هایش تمیز و آراسته است، ولی درعین‌حال مشغول باغبانی و کار است. درست است که دستانش خاکی می‌شود، اما این کار بیشتر نمایشی است تا واقعی!»



استایل جهانی مردان که از روستا شروع شدچهره‌های دیگری هم به این موج پیوسته‌اند؛ از بازیگر آمریکایی جسی پلمونز که با کت زیتونی و چکمه‌های چرمی در تبلیغات فیلم تازه‌اش ظاهر شد، تا یان رایت فوتبالیست سابق، با لباس‌های پشمی و کلاه‌های نمدی سنتی. حتی مجری مشهور، آلن کار، در برنامه‌های تلویزیونی با کت‌های پشمی و پیراهن‌های انگلیسی دیده می‌شود.

در همین حال، پلتفرم خریدوفروش لباس‌های دست‌دوم اعلام کرده که جست‌وجو برای کت‌های برندهای سنتی انگلیسی از تابستان تاکنون بیش از دوبرابر شده است. بازیگر سرشناس استنلی توچی نیز مجموعه‌ای از لباس‌های پشمی با طرح‌های کلاسیک طراحی کرده که پرفروش‌ترین آن‌ها پلیور یقه‌نیم‌زیپ و کت میدانی چندجیبه است.

اما علت اصلی این گرایش چیست؟

به باور منتقدان، این بازگشت به سبک روستایی نوعی اعتراض به دنیای دیجیتال و شتاب‌زده امروز است. به گفته جانی دیویس: «زندگی روستایی انگلیسی در ذهن مردم نمادی از آرامش، ثبات و لمس واقعی زندگی است. وقتی همه‌چیز در جهان امروز مجازی و ناپایدار شده، تصویر مزرعه، سگ‌های شکاری و کت‌های پشمی حس اطمینان و امنیت می‌دهد.»

 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استایل مردان استایل مردانه مردان روستایی روستا خبر فوری پیراهن
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحقیق جدید درباره ورزش مردان و زنان
یامال رکورد فروش‌ پیراهن را شکست
زن‌ها قوی‌تر هستند یا مردان؟
غوغای مردان زنانه پوش در فضای مجازی 
شما در کدام طبقه استایلی مردانه قرار می‌گیرید؟
بازگشت تخت جمشید بر پیراهن جدید پرسپولیس + عکس
چرا مردان کمتر از زنان به پزشک مراجعه می‌کنند؟
سکته مغزی در مردان چه علائمی دارد؟
نامه هوش مصنوعی به زنان و مردان میانسال
فواید ریش گذاشتن مردان برای سلامتی
بحران سرطان در مردان
الزامات یک استایل بانفوذ مردانه
مردان، مراقبت از خود را جدی نمی گیرند
راز روستای میوند؛ تنها روستای لُرنشین افغانستان + عکس
پیدا شدن یک روستا پس از 25 سال +تصاویر
جراحی زیبایی این مرد، کاربران را شگفت‌زده کرد
پنج اقدام درباره استایل شخصی که نباید انجام داد
هدیه جالب جو بایدن به نخست وزیر بریتانیا
ده توصیه استایل برتر برای آقایان
مواد لازم برای استایل خاص مردانه در فصل زمستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
استایل جدید عموپورنگ در سن ۵۲ سالگی
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۷ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۰۷ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۶۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۲ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cVD
tabnak.ir/005cVD