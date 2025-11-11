زمان دقیق خداحافظی از زبان رونالدو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کریستیانو رونالدو، اسطوره پرتغالی امروز (سه‌شنبه) در مصاحبه ویدئویی با انجمن جهانی تورایز در ریاض، که بر گردشگری و سرمایه‌گذاری تمرکز دارد، اعلام کرد که «نهایتا تا دو سال دیگر خداحافظی می‌کنم».

اسطوره ۴۰ ساله فوتبال که بیش از ۹۵۰ گل در دوران فوتبالی خود به ثمر رسانده است.

پیش از این رونالدو با گفتن بزودی خداحافظی می‌کند باعث جنجال آفرینی در محافل فوتبالی دنیا شده بود و از این حرف کریس، برداشت‌های متفاوتی شده بود.

حالا رونالدو صراحتا می‌گوید که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضور او در این تورنمنت است و ماه‌های آینده تعیین در خداحافظی‌اش هستند.

دارنده ۵ توپ طلای بهترین بازیکن دنیا می‌گوید: وقتی به سن خاصی در فوتبال می‌رسید، به سرعت شروع به شمردن ماه‌ها می‌کنید. من از کاری که با تیم ملی و النصر انجام می‌دهم لذت می‌برم، اما می‌دانم که پایان نزدیک است. من گفتم به زودی»، نه «ده سال دیگر» آنطور که برخی فکر می‌کردند.