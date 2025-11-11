به گزارش تابناک؛ مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۹۴ کیلوگرم عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱A برگزار و علیرضا معینی، ملی‌پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشور‌های مصر، نیجریه، لیبی، الجزایر، عراق، قزاقستان، عربستان، ترکیه، آلبانی، کامرون، اوگاندا و ایران حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۹۴ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه‌های ۱۷۶ و ۱۷۷ کیلوگرمی ناموفق بود، با این حال توانست مدال نقره این حرکت را کسب کند. وزنه‌بردار قزاقستانی توانست مدال را با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی از آن خود کند.

در حرکت دو ضرب معینی در حرکت اول وزنه ۱۹۴ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه ۱۹۹ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۰۳ کیلوگرم شد و با مجموع ۳۷۴ کیلوگرم صاحب مدال نقره مجموع و برنز دو ضرب شد. وزنه‌بردار قزاقستانی با مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در دو ضرب و مجموع ۳۸۵ کیلوگرم ۳ طلا را به نام خود زد.