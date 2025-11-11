میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایت آبان ۹۸؛ چه کسی راست نمی‌گوید؟

روایت تازه منتشر شده‌ی محمدباقر نوبخت از آنچه در آبان ۹۸ رخ داد تکرار همان مطالبی‌ست که پیش از این از سوی حسن روحانی مطرح شده بود. روایتی که با ادعاهای وزیر کشور آن دولت و معاون او و حتی اظهارات خود روحانی متفاوت است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۳۴
| |
549 بازدید

روایت آبان ۹۸؛ چه کسی راست نمی‌گوید؟

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز؛ روایت تازه منتشر شده‌ی محمدباقر نوبخت از آنچه در آبان ۹۸ رخ داد تکرار همان مطالبی‌ست که پیش از این از سوی حسن روحانی مطرح شده بود. روایتی که با ادعا‌های وزیر کشور آن دولت و معاون او و حتی اظهارات خود روحانی متفاوت است.

آقای نوبخت تاکید دارد که زمان اجرای تصمیم نظام برای افزایش قیمت بنزین بر اساس اختیاری که به وزیر کشور داده شده بود به اطلاع رئیس‌جمهور وقت ایران نرسیده بود و گفته‌ی روحانی درباره‌ی اینکه 'صبح جمعه' از افزایش قیمت بنزین با خبر شده است به زمان اجرای تصمیم اشاره داشته و نه اصل تصمیم.

این ادعا که پیشتر از این با ادبیات مشابهی از سوی حسن روحانی نیز مطرح شده با آنچه رحمانی فضلی و جمال عرف وزیر کشور و معاون این وزارتخانه در دولت دوازدهم می‌گویند هم‌راستا نیست.

از طرف دیگر نوبخت زمان اجرای تصمیم را هفته‌ها پس از دادن اختیار به وزیر کشور اعلام کرده، در حالی که به گفته‌ی روحانی در همان هفته‌ای که این اختیار داده شده افزایش قیمت بنزین اجرایی شد.

آقای عرف در اظهاراتی به تاریخ ۹ آذر ۹۸ مدعی شد بعد از جلسه‌ی صبح روز سه‌شنبه‌ی شورای امنیت کشور  صورتجلسه‌ای که زمان سهمیه‌بندی در آن مطرح شد در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت. روز چهارشنبه نیز وزیر کشور در دولت گزارش داد.

چند روز بعد نیز یک نماینده‌ی نزدیک به جریان احمدی‌نژاد ادعایی را به نقل از وزیر کشور مطرح کرد. احمد علیرضابیگی در ۲۴ آذر ۹۸ گفت: رحمانی فضلی اعلام کرد دقیقاً دو روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین در جلسه هیئت وزیران گزارشی ارائه دادم و اعلام شد که در روز جمعه ۲۴ آبان ماه، افزایش قیمت بنزین انجام خواهد شد. در آن جلسه رئیس‌جمهور حضور داشت بنابراین وی از افزایش قیمت بنزین در روز جمعه اطلاع داشت.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند سال بعد و در پاسخ به ادعا‌های مطرح شده گفت: یک روز به رحمانی فضلی گفتم ما که افزایش قیمت بنزین را تصویب کرده‌ایم، سران سه قوه هم امضا کرده‌اند منتها زمانش دیگر با شما، چون ما هر زمانی می‌گوییم شما می‌گویید مناسب نیست، خودتان بروید هر شب جمعه‌ای که می‌توانید و مناسب است، در این هفته یا هفته‌های آینده اجرا کنید، منتها ظرف سه، چهار هفته آینده این کار انجام شود، دیگر هم لازم نیست زمان آن را با من چک کنید، خودتان بروید و اجرا کنید.

او ادامه داد: ۲۴ آبان ۹۸ اولین شب جمعه بعد از آن صحبت بود، فکر نمی‌کردم که آن هفته بخواهند اجرا کنند. گفتم اگر بخواهند اجرا کنند لااقل به من زنگ می‌زنند و اطلاع می‌دهند. کسی هم به من تلفنی خبر نداد. البته  رحمانی فضلی می‌گوید که ما زنگ زدیم به واعظی، ایشان نبود. واعظی هم می‌گوید کسی با من تماس نگرفت.

آقای روحانی درباره‌ی نحوه‌ی مطلع شدنش از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ گفت: ساعت ۱ یا ۱:۳۰ بامداد جمعه بیدار شدم، تلویزیون را روشن کردم دیدم دو نفر دارند در شبکه خبر با هم صحبت می‌کنند، زیرنویس را هم نگاه کردم دیدم هیچ خبری نیست. گفتم پس این هفته انجام نشده است، اگر می‌شد زیرنویس می‌کردند، احتمالا هفته آینده این اتفاق می‌افتد. صبح که بیدار شدم نماز صبح بخوانم دیدم زیرنویس کرده که بنزین دیشب گران شده است. برای من عجیب نبود، چون اختیار داده بودم به شورای امنیت کشور. برایم این عجیب بود که چرا شب به من نگفتند. پس اینکه من می‌گویم صبح متوجه شدم، راست و دقیق است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین حسن روحانی محمدباقر نوبخت وزیر کشور آبان 98 رحمانی فضلی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد
وزیر نفت، تکلیف قیمت بنزین را روشن کرد
قالیباف خطاب به پورمحمدی: من و شما باید عمل کنیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cV0
tabnak.ir/005cV0