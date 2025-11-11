به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز؛ روایت تازه منتشر شدهی محمدباقر نوبخت از آنچه در آبان ۹۸ رخ داد تکرار همان مطالبیست که پیش از این از سوی حسن روحانی مطرح شده بود. روایتی که با ادعاهای وزیر کشور آن دولت و معاون او و حتی اظهارات خود روحانی متفاوت است.
آقای نوبخت تاکید دارد که زمان اجرای تصمیم نظام برای افزایش قیمت بنزین بر اساس اختیاری که به وزیر کشور داده شده بود به اطلاع رئیسجمهور وقت ایران نرسیده بود و گفتهی روحانی دربارهی اینکه 'صبح جمعه' از افزایش قیمت بنزین با خبر شده است به زمان اجرای تصمیم اشاره داشته و نه اصل تصمیم.
این ادعا که پیشتر از این با ادبیات مشابهی از سوی حسن روحانی نیز مطرح شده با آنچه رحمانی فضلی و جمال عرف وزیر کشور و معاون این وزارتخانه در دولت دوازدهم میگویند همراستا نیست.
از طرف دیگر نوبخت زمان اجرای تصمیم را هفتهها پس از دادن اختیار به وزیر کشور اعلام کرده، در حالی که به گفتهی روحانی در همان هفتهای که این اختیار داده شده افزایش قیمت بنزین اجرایی شد.
آقای عرف در اظهاراتی به تاریخ ۹ آذر ۹۸ مدعی شد بعد از جلسهی صبح روز سهشنبهی شورای امنیت کشور صورتجلسهای که زمان سهمیهبندی در آن مطرح شد در اختیار رئیسجمهور قرار گرفت. روز چهارشنبه نیز وزیر کشور در دولت گزارش داد.
چند روز بعد نیز یک نمایندهی نزدیک به جریان احمدینژاد ادعایی را به نقل از وزیر کشور مطرح کرد. احمد علیرضابیگی در ۲۴ آذر ۹۸ گفت: رحمانی فضلی اعلام کرد دقیقاً دو روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین در جلسه هیئت وزیران گزارشی ارائه دادم و اعلام شد که در روز جمعه ۲۴ آبان ماه، افزایش قیمت بنزین انجام خواهد شد. در آن جلسه رئیسجمهور حضور داشت بنابراین وی از افزایش قیمت بنزین در روز جمعه اطلاع داشت.
حسن روحانی، رئیسجمهور ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم چند سال بعد و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده گفت: یک روز به رحمانی فضلی گفتم ما که افزایش قیمت بنزین را تصویب کردهایم، سران سه قوه هم امضا کردهاند منتها زمانش دیگر با شما، چون ما هر زمانی میگوییم شما میگویید مناسب نیست، خودتان بروید هر شب جمعهای که میتوانید و مناسب است، در این هفته یا هفتههای آینده اجرا کنید، منتها ظرف سه، چهار هفته آینده این کار انجام شود، دیگر هم لازم نیست زمان آن را با من چک کنید، خودتان بروید و اجرا کنید.
او ادامه داد: ۲۴ آبان ۹۸ اولین شب جمعه بعد از آن صحبت بود، فکر نمیکردم که آن هفته بخواهند اجرا کنند. گفتم اگر بخواهند اجرا کنند لااقل به من زنگ میزنند و اطلاع میدهند. کسی هم به من تلفنی خبر نداد. البته رحمانی فضلی میگوید که ما زنگ زدیم به واعظی، ایشان نبود. واعظی هم میگوید کسی با من تماس نگرفت.
آقای روحانی دربارهی نحوهی مطلع شدنش از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ گفت: ساعت ۱ یا ۱:۳۰ بامداد جمعه بیدار شدم، تلویزیون را روشن کردم دیدم دو نفر دارند در شبکه خبر با هم صحبت میکنند، زیرنویس را هم نگاه کردم دیدم هیچ خبری نیست. گفتم پس این هفته انجام نشده است، اگر میشد زیرنویس میکردند، احتمالا هفته آینده این اتفاق میافتد. صبح که بیدار شدم نماز صبح بخوانم دیدم زیرنویس کرده که بنزین دیشب گران شده است. برای من عجیب نبود، چون اختیار داده بودم به شورای امنیت کشور. برایم این عجیب بود که چرا شب به من نگفتند. پس اینکه من میگویم صبح متوجه شدم، راست و دقیق است.