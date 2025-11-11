میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویر نگران‌کننده از تغذیه افراطی حیوانات در پایتخت

در روزهای اخیر تصاویری از انبوه گربه‌ها در پارک هنرمندان تهران منتشر شده که واکنش گسترده کاربران را برانگیخته است. در این تصاویر، ده‌ها گربه در حال خوردن تکه‌های گوشت و مرغ در فضای پارک دیده می‌شوند؛ صحنه‌ای که برخی آن را «نگران‌کننده و مخوف» توصیف کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۱۰
| |
1564 بازدید
|
۳

تصویر نگران‌کننده از تغذیه افراطی حیوانات در پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ در روز‌های اخیر تصاویری از انبوه گربه‌ها در پارک هنرمندان تهران منتشر شده که واکنش گسترده کاربران را برانگیخته است. در این تصاویر، ده‌ها گربه در حال خوردن تکه‌های گوشت و مرغ در فضای پارک دیده می‌شوند؛ صحنه‌ای که برخی آن را «نگران‌کننده و مخوف» توصیف کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند تغذیه افراطی گربه‌ها توسط افراد نیک‌نیت، اما بی‌برنامه، می‌تواند به برهم خوردن تعادل طبیعی محیط شهری، افزایش جمعیت حیوانات ولگرد، شیوع بیماری‌ها و آلودگی محیط منجر شود.

در مقابل، عده‌ای از حامیان حیوانات تأکید دارند که نبود برنامه مشخص از سوی شهرداری برای کنترل و حمایت انسانی از حیوانات بی‌سرپرست، مردم را وادار کرده تا خود وارد عمل شوند.

در شرایطی که پارک‌های شهر به محل تجمع گربه‌ها و تغذیه دسته‌جمعی آنها تبدیل شده، کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند:

تغذیه بی‌رویه می‌تواند زنجیره غذایی طبیعی را مختل کند.

افزایش جمعیت بدون کنترل، خطر انتقال بیماری و درگیری حیوانات را بالا می‌برد.

نیاز به سیاست‌های منسجم «کنترل جمعیت، واکسیناسیون و تغذیه هدفمند» بیش از پیش احساس می‌شود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا شهرداری و نهاد‌های مسئول برنامه‌ای برای مدیریت پایدار حیوانات شهری دارند، یا این چرخه ناآگاهانه همچنان ادامه خواهد یافت؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پارک هنرمندان گوشت مرغ گربه حیوانات تغذیه دسته جمعی واکسیناسیون
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ رسمی مرغداران به شایعه تریاک در خوراک مرغ
تدابیر تغذیه‌ای در هوای آلوده
چه کسانی مقصر گرانی گوشت هستند؟!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
31
پاسخ
هرجایی آدم در طبیعت دخالت کند نتیجه فاجعه بار است.
حتی اگر از روی دلسوزی باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
2
19
پاسخ
گربه باید خود را با شکارموش سیر کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
موش برای سی چهل سال پیش بود
ما که بچه بودیم گربه زباله می خورد
امروزه گربه خوشبخت شده و از اون غذاهای خشک یا غذاهای پخته شده توسط دوستداران گربه می خوره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cUc
tabnak.ir/005cUc