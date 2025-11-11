در روزهای اخیر تصاویری از انبوه گربه‌ها در پارک هنرمندان تهران منتشر شده که واکنش گسترده کاربران را برانگیخته است. در این تصاویر، ده‌ها گربه در حال خوردن تکه‌های گوشت و مرغ در فضای پارک دیده می‌شوند؛ صحنه‌ای که برخی آن را «نگران‌کننده و مخوف» توصیف کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ در روز‌های اخیر تصاویری از انبوه گربه‌ها در پارک هنرمندان تهران منتشر شده که واکنش گسترده کاربران را برانگیخته است. در این تصاویر، ده‌ها گربه در حال خوردن تکه‌های گوشت و مرغ در فضای پارک دیده می‌شوند؛ صحنه‌ای که برخی آن را «نگران‌کننده و مخوف» توصیف کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند تغذیه افراطی گربه‌ها توسط افراد نیک‌نیت، اما بی‌برنامه، می‌تواند به برهم خوردن تعادل طبیعی محیط شهری، افزایش جمعیت حیوانات ولگرد، شیوع بیماری‌ها و آلودگی محیط منجر شود.

در مقابل، عده‌ای از حامیان حیوانات تأکید دارند که نبود برنامه مشخص از سوی شهرداری برای کنترل و حمایت انسانی از حیوانات بی‌سرپرست، مردم را وادار کرده تا خود وارد عمل شوند.

در شرایطی که پارک‌های شهر به محل تجمع گربه‌ها و تغذیه دسته‌جمعی آنها تبدیل شده، کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند:

تغذیه بی‌رویه می‌تواند زنجیره غذایی طبیعی را مختل کند.

افزایش جمعیت بدون کنترل، خطر انتقال بیماری و درگیری حیوانات را بالا می‌برد.

نیاز به سیاست‌های منسجم «کنترل جمعیت، واکسیناسیون و تغذیه هدفمند» بیش از پیش احساس می‌شود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا شهرداری و نهاد‌های مسئول برنامه‌ای برای مدیریت پایدار حیوانات شهری دارند، یا این چرخه ناآگاهانه همچنان ادامه خواهد یافت؟