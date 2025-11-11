هاشمیان باز هم پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد

سرمربی سابق پرسپولیس حاضر به توافق با مدیران این باشگاه نشده و برای امضای توافق‌نامه تمام مبلغ قراردادش را طلب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بعد از جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس مسئولان این باشگاه به دنبال این بودند که با برگزاری جلسه‌ای ضمن پرداخت مبلغی از قراردادش با او به توفق برسند و قراردادش را اقاله کنند، اما هاشمیان آخرین پیشنهاد پرسپولیس را هم رد کرده است.

قرارداد وحید هاشمیان با پرسپولیس ۵۰ میلیارد تومان بوده که او ۳۵ میلیارد تومان آن را به صورت چک دریافت کرده است و ۱۵ میلیارد تومان آن نیز باقیمانده است.

باشگاه پرسپولیس در ابتدا به هاشمیان پیشنهاد داده که با دریافت ۵۰ درصد مبلغ قراردادش، اقاله قرارداد را امضا کند، اما هاشمیان این پیشنهاد را رد کرده است. در ادامه پرسپولیس حاضر می‌شود تا ۷۰ درصد مبلغ قرارداد هاشمیان را برای توافق با او بپردازد که هاشمیان این پیشنهاد را هم نپذیرفته و اعلام کرده کل مبلغ قراردادش باید پرداخت شود.

این یعنی اگر پرسپولیس درخواست هاشمیان را بپذیرد، بابت هر بازی به او بیش از ۷ میلیارد تومان پرداخت کرده است.