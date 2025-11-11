میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جوابیه تند قوه قضائیه به رسایی

قوه قضائیه با اشاره به ادعای اخیر حمید رسایی نماینده تهران اعلام کرد: ادعای رسایی درباره بکارگیری دادستان معزول کذب است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۰۷
| |
4 بازدید
جوابیه تند قوه قضائیه به رسایی

به گزارش تابناک؛ احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی جوابیه قوه قضائیه نسبت به ادعای اخیر حمید رسایی نماینده تهران که در نطق میان دستور مجلس مطرح شد، قرائت کرد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و امتنان بابت مجاهدت‌های بی شائبه حضرتعالی معروض می‌دارم که حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی نماینده مردم محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی نطقی مورخ ١٨ آبان ١۴٠۴ مطالب خلاف واقعی را در خصوص قوه قضائیه ایراد کرد که اخیرا دادستانی که ۲ سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود، در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است.

مطلب فوق الاشاره با وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است فلذا مستدعی است وفق مفاد موکد آیین نامه داخلی مجلس تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود.

شایان ذکر است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادعای حجت الاسلام رسایی درباره انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است. فردی که مد نظر مشارالیه است در تیر ماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهر‌های شمالی کشور در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه از دستگاه قضایی منفک شد. ایضا نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.

حجت‌الاسلام حمید رسایی ١٨ آبان‌ماه، با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس شورای اسلامی با طرح ادعایی، خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست در مورد دادستانی که دو سال پیش به جرم فساد برکنار شده و امسال دادستان شهر دیگری شده است، توضیح دهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قوه قضاییه احمد نادری ادعا رسایی کذب
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رسایی: برخی رسانه‌ها باید توقیف شوند
ادعای حسام‌الدین آشنا کذب محض است
قوه قضاییه اظهارات رسایی را تکذیب کرد
حبس‌های طویل‌المدت برای متهمان کینگ مانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۰۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۴ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۰ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cUZ
tabnak.ir/005cUZ