جوابیه تند قوه قضائیه به رسایی

به گزارش تابناک؛ احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی جوابیه قوه قضائیه نسبت به ادعای اخیر حمید رسایی نماینده تهران که در نطق میان دستور مجلس مطرح شد، قرائت کرد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و امتنان بابت مجاهدت‌های بی شائبه حضرتعالی معروض می‌دارم که حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی نماینده مردم محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی نطقی مورخ ١٨ آبان ١۴٠۴ مطالب خلاف واقعی را در خصوص قوه قضائیه ایراد کرد که اخیرا دادستانی که ۲ سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود، در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است.

مطلب فوق الاشاره با وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است فلذا مستدعی است وفق مفاد موکد آیین نامه داخلی مجلس تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود.

شایان ذکر است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادعای حجت الاسلام رسایی درباره انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است. فردی که مد نظر مشارالیه است در تیر ماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهر‌های شمالی کشور در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه از دستگاه قضایی منفک شد. ایضا نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.

حجت‌الاسلام حمید رسایی ١٨ آبان‌ماه، با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس شورای اسلامی با طرح ادعایی، خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست در مورد دادستانی که دو سال پیش به جرم فساد برکنار شده و امسال دادستان شهر دیگری شده است، توضیح دهد.