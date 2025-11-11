میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستور رئیس جمهور در مورد خودسوزی جوان اهوازی

رئیس جمهور در پی درگذشت احمد بالدی جوان اهوازی، به وزیر کشور دستور داد، ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی وی به خانواده بالدی، هر چه سریع‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود.
دستور رئیس جمهور در مورد خودسوزی جوان اهوازی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴، در پی درگذشت «احمد بالدی» جوان اهوازی که در هفته گذشته، اقدام به خودسوزی کرده بود، با صدور دستوری خطاب به وزیر کشور، از وی خواست پیام تسلیت و ابراز همدردی وی را به خانواده او ابلاغ کند.

رئیس جمهور همچنین از وزیر کشور خواست که به فوریت کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد این ماجرا و نیز پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان در این رخداد تلخ و جلوگیری از تکرار احتمالی رخداد‌های مشابه تشکیل و اقدامات لازم برای دلجویی از خانواده بالدی و کمک به تسکین آلام آنان صورت گیرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
12
پاسخ
نوش دارو پس از مرگ سهراب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
5
پاسخ
این چندمین مورد از رفتار دور از شان شهرداری ها با مردم است در طی دو سه سال اخیر. رفتار ماموران شهرداری قزوین با دستفروش - همین اتفاق در استان گیلان و آخری هم این مورد در اهواز ، واقعا این مامورین بر چه اساسی انتخاب میشن؟ انسانیت را متوجه میشوند؟
