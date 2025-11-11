تکذیب شایعه کشف ۷۴ جسد در سد کرج

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از صبح امروز در شبکه‌های اجتماعی به نقل از یک روزنامه محلی پیام سپیدار در استان البرز خبری در خصوص کشف ۷۴ جسد به دنبال پایین رفتن سطح آب سد کرج منتشر کردند و مدعی شدند این بخش از گزارش ساعتی پس از انتشار از روی وب‌سایت این رسانه محلی پاک شد.

مهدی جعفری، مدیر مسئول پیام سپیدار انتشار این گزارش را از اساس کذب خواند و گفت: از رسانه‌هایی که این خبر را به پیام سپیدار نسبت داده‌اند شکایت خواهم کرد.

قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، نیز به خبرنگار فارس گفت: این شایعه از سوی برخی رسانه‌های معاند با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی منتشر شده است. او تأکید کرد که خبر منتشرشده درباره کشف جسد «کاملاً ساختگی» است.

سیف انتشار این گزارش در یک روزنامه محلی را نیز از اساس کذب خواند و ادامه داد: هیچ جسدی در سد کرج کشف نشده و ادعای مطرح‌شده درباره پایین رفتن سطح آب و آشکار شدن اجساد «کذب محض» است.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز در پایان تصریح کرد: انتشار این‌گونه شایعات می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود لذا عاملان انتشار این شایعه به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.