باران نبارید، گو‌جه‌فرنگی سر به فلک کشید

نباریدن باران از دلایل بالا رفتن قیمت گوجه فرنگی اعلام شده است.
باران نبارید، گو‌جه‌فرنگی سر به فلک کشید

نباریدن باران از دلایل بالا رفتن قیمت گوجه فرنگی اعلام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۲۰ آبان ۱۴۰۴ انجام شد و نشان می‌دهد بدون بارش باران که هر ساله در این مقطع زمانی قیمت گوجه‌فرنگی را بالا می‌برد، نرخ هر کیلو گرم گوجه‌فرنگی را در کانال ۷۰ هزار تومان قرار داد.

گرانی انواع کالاهای اساسی از جمله میوه و سبزیجات سبد مصرفی خانوار را کوچک کرده و اگر زمانی از حذف کتاب از سبد خانوار گلایه شده بود امروز این نگرانی برای معیشت مردم وجود دارد.

بازار میوه

بر این اساس قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛هر کیلو گرم ازگیل ۱۶۸ تا ۲۲۰، انار ۷۸ تا ۱۸۰، انگور ۶۵ تا ۲۶۸، به ۶۳ تا ۱۱۹، پرتقال ۴۰ تا ۱۳۸، پرتقال جنوب ۱۱۰ تا ۱۵۹، توت فرنگی ۱۲۰ (هر بسته ۳۲۰ هزار تومان)، خرمالو ۶۵ تا ۱۵۸، زالزالک ۱۳۰ تا ۱۸۵، سیب زرد و قرمز ۷۹ تا ۱۸۹، سیب سبز ۸۵ تا ۱۴۰، کیوی ۱۶۹ تا ۱۹۸، گریپ‌فروت ۴۷ تا ۷۹، گلابی ۱۲۲ تا ۳۴۸، لیمو شیرین ۵۹ تا ۱۹۸، نارنگی ۸۴ تا ۱۵۸ و هلو ۱۱۹ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۷ تا ۳۰، خربزه ۳۹ تا ۶۴.۸۰۰ و طالبی ۴۲ تا ۶۵ هزار تومان است.

همچنین هر کیلو گرم پسته تازه ۴۲۰ تا ۷۹۵ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۱۰ تا ۱۴۹، آناناس ۲۱۰ تا ۴۸۰ و نارگیل هر دانه ۱۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۲۴ تا ۴۹.۸۰۰، خیار ۴۲ تا ۶۴.۸۰۰، چغندر ۳۵ تا ۴۰، ذرت ۴۹ تا ۷۸، ذرت ریز ۷۵، سیر ۳۰۰ تا ۵۰۰، شلغم ۳۵ تا ۷۵، کاهو رسمی ۴۰ تا ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۴۳ تا ۶۹، کدو حلوایی ۳۰ تا ۴۹.۸۰۰، کدو مسما ۵۹ تا ۹۸، کرفس ۳۰ تا ۳۹.۸۰۰، کلم بروکلی ۳۹ تا ۱۸۰، کلم سفید ۳۰ تا ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۴۵ تا ۵۹.۸۰۰، کلم قمری ۳۸ تا ۷۹، کمپوزه ۸۵ تا ۹۵، گل کلم ۴۲ تا ۸۵، گوجه‌فرنگی ۴۲ تا ۶۹.۸۰۰، لوبیا سبز ۹۸ تا ۱۲۵، لیمو ترش ۱۱۵ تا ۲۹۹، نارنج ۴۱ تا ۶۵، فلفل ۶۰ تا ۲۹۸، فلفل دلمه سبز ۵۷ تا ۱۱۹، فلفل دلمه رنگی ۵۷ تا ۳۰۰، قارچ فله‌ای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۲۷ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۳۵ تا ۴۲.۸۰۰، پیاز سفید ۲۲ تا ۳۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۳ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه به ترتیب ۴۱ درصد و ۲۶ درصد بوده است.

ناشناس
|
Portugal
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
4
پاسخ
باران نبارید، گو‌جه‌فرنگی سر به فلک کشید

خیر باید گفت مافیا خواست ، گو‌جه‌فرنگی سر به فلک کشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
4
پاسخ
باران میبارید هم بهانه دیگری برای گرانی بود. مثلا سیل آمد محصولات را با خود برد همه چیز گران شد.
موضوع باریدن و نباریدن نیست موضوع عدم مدیریت صحیح رانت خواری مافیا بازی و ......... است در همه امور
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
3
پاسخ
قبلا که باران می بارید چرا سر به فلک می کشید . لطفا بنویسید آقازاده ای میخواهد این بار با گوجه پولدارتر شود .
ناشناس
|
Italy
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
3
پاسخ
دارن صادر میکنن نزدیکان مسوولین
