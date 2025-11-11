۲۰/آبان/۱۴۰۴
Tuesday 11 November 2025
۱۴:۳۴
اقتصادی
»
داخلی
قیمت دلار در بازار افزایشی شد
دلار
ارز
بازار
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبهروی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
پیش بینی قیمت دلار امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴
وزیر اقتصاد به جای پاسخ گویی به مجلس سوال پرسید!
پیشبینی قیمت دلارِ فردا «سهشنبه» ۲۰ آبان
ناشناس
|
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
1
پاسخ
خبری شده
علی
|
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
1
پاسخ
تمام ارزها بالا رفته به این معنی که ارزش پول ما کم شده یوان چین هم بالا رفت مگر چین دسوت ما نبود؟
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
آخرین اخبار
تورم ۳۹ درصدی، دستپخت چه کسی است؟
دستور رئیس جمهور در مورد خودسوزی جوان اهوازی
تکذیب شایعه کشف ۷۴ جسد در سد کرج
تصاویر بازیگر مرد با پوشش زنانه در یک برنامه!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنهبرداری بانوان
خانواده کشتهشدگان به نتانیاهو پشت کردند
بمبگذاری انتحاری در اسلامآباد+شمار کشته ها
تست گریم مصطفی زمانی در سریال یوسف پیامبر
اعراب خلیج فارس خطر منزوی کردن ایران را دریافتند/ اسرائیل از شریک به تهدید فزاینده تبدیل شده است
باران نبارید، گوجهفرنگی سر به فلک کشید
قیمت دلار در بازار افزایشی شد
نحوه برخورد ترامپ با جولانی +عکس
زمانبندی اعطای وامهای دانشجویی +جدول
علی انصاری در بانک مرکزی هم نفوذ کرد
تصاویر اسکی روی آب زنان با ساسی مانکن در نوشهر
عربستان از تضعیف ایران خوشحال میشود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچکس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هستهای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایتهای موشکی و هستهای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلیها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سهشنبه تعطیل میشود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هستهای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
مشکلات معلمان حقالتدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد
بازنشستهای که در اسنپ کار میکند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی میشد؟
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟
