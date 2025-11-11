میلی صفحه خبر لوگو بالا
نحوه برخورد ترامپ با جولانی +عکس

بررسی جزئیات نشست روز گذشته ترامپ و جولانی بیانگر نگاه سیاسمتداران آمریکایی به وی است.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۸۹
| |
3000 بازدید
|
۳

نحوه برخورد ترامپ با جولانی +عکس

نحوه استقبال ترامپ از جولانی در آمریکا همراه با پروتکل‌های سیاسی عادی نبود چرا که جولانی مجبور شد از در فرعی وارد کاخ سفید شود، پرچم سوریه در نشست وی با ترامپ نصب نشده بود و جولانی در میان حاضران در دفتر ترامپ و رو به روی او نشست.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ همچنین رسانه‌های خبری در این نشست حضور نداشتند تا آن را پوشش دهند. تمام این نکات بیانگر آن است که آمریکا به این نشست به عنوان یک واقعه رسمی نگاه نمی‌کند.

تمام این جزئیات تصادفی نبوده بلکه به وضوح بیانگر وجود تضاد در میان مقامات آمریکایی است. در حالی که ترامپ، روبیو و تام باراک از گشایش سیاسی مقابل سوریه حرف می‌زنند نهادهایی مانند پنتاگون، سرویس اطلاعات و کنگره به جولانی به مثابه یک سرکرده شورشی نگاه می‌کنند.

نحوه برخورد ترامپ با جولانی +عکس

آمریکا از تعلیق شش ماهه تحریم‌ها علیه سوریه به جای لغو آنها خبر می‌دهد؛ اقدامی که بیشتر شبیه دادن ضرب الاجل به تروریست‌های حاکم بر سوریه و نه عادی سازی روابط سیاسی است.

 

ترامپ جولانی رفتار واکنش ترامپ پنتاگون تام باراک کاخ سفید سوریه
