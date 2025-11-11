میلی صفحه خبر لوگو بالا
زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی +جدول

شرایط و نحوه ثبت‌نام برای تسهیلات دانشجویی در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۸۸
| |
416 بازدید
|
۱

زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی +جدول

شرایط و نحوه ثبت‌نام برای تسهیلات دانشجویی در نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد. بر اساس آخرین مصوبات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اولویت پرداخت وام با دانشجویان بی‌بضاعت و کم‌بضاعت است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سنوات مجاز جهت درخواست وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیم‌سال تحصیلی و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته، ۸ نیم‌سال تحصیلی است.

دانشجویانی که در نیم‌سال تحصیلی جاری برای نخستین بار تقاضای دریافت وام‌های صندوق را دارند، فقط با ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (دارای شماره شناسه مخصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف و رمز تصدیق) امکان دریافت وام را خواهند داشت.

سقف مبلغ ضمانت وام‌های دانشجویی، برای کارمندان قراردادی ۶۰ میلیون و برای کارمندان پیمانی یا رسمی به ۱۲۰ میلیون تومان است.

ارائه گواهی کسر از حقوق فقط برای دانشجویانی که بالاتر از ۱۲۰ میلیون تومان وام دریافت خواهند کرد، الزامی است.

ثبت شماره حساب بانک مورد تعهد صندوق و شماره شبا آن توسط همه دانشجویان متقاضی وام صرفاً با اعداد انگلیسی و فعال بودن شماره حساب در سامانه یکپارچه الزامی است.

ضریب ۵۰ درصدی افزایش وام تحصیلی برای دانشجویان دارای ویژگی خاص مطابق بند " د"، "و"، " آئین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی، صرفاً برای دانشجویان مجرد اعمال می‌شود.

دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران هستند، مجاز به درخواست وام شهریه نیستند.

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ودیعه مسکن متأهلی به دانشجویان غیر شاغل، در دانشگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود.

ثبت تقاضای وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://refah.swf.ir فعال است و ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط برای دریافت وام‌های تحصیلی، ضروری و ودیعه مسکن نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مذکور اقدام کنند.

جدول زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی اعلام شد

جدول زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی اعلام شد

برای دریافت وام ودیعه مسکن الصاق تصویر تمام صفحات اجاره نامه دارای کد رهگیری توسط دانشجو الزامی است.

جدول زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی اعلام شد

همچنین جهت تأیید ضامن، دانشجویان پس از ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه یکپارچه صندوق، مدارک، اصل سند تعهدنامه دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور، گواهی کسر از حقوق و تصویر آخرین حکم استخدامی را باید تحویل دانشگاه دهند.

