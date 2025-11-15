بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد

در شرایطی که معاون اقتصادی استانداری تهران معتقد به کارشناسی بودن قیمت نان هستند، اما فعالان این حوزه این ادعا را بیاساس میدانند و تاکید میکنند قیمت تمام شده هر سنگک ده هزار تومان است در حالی که دولت با قیمت تحمیلی ۵ هزار و ۷۰۰ تومان موافق است که نتایج این سیاستهای غلط، تنزل شدید بهداشت نانواییها و افزایش نگرانکننده آمار بیماریهای غیرواگیر در کشور است که مستقیماً به سفره مردم گره خورده است.
درپی گزارشهای مردمی درباره افزایش قیمت نان در مشهد، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خبر از افزایش رسمی ۱۵ درصدی قیمت نان را تأیید کرد این درحالی است که برخیها براین باورند که بهدلیل ثبت نشدن قیمتهای جدید در دستگاههای «نانینو»، نانوایان برای دریافت مبلغ اضافه از کارتخوان دوم استفاده میکنند و این افزایش قیمت موجب گلایه برخی شهروندان شده که معتقدند این تغییر بدون اطلاعرسانی قبلی انجام شده است.
محمدرضا خواجه عضو هییت مدیره اتحادیه نانوایان اصفهان درخصوص گرانی شبانه قیمت نان درمشهد به تابناک گفت: افزایش قیمت در مشهد موجه بوده و طبق مصوبه بوده و توسط کارگروه استان و به دلیل فشار بیش از حد استان ها بوده است؛ البته قرار بود تمام مدیرکلهای اقتصادی کشور بعد از اعتراض خیابانی نانواها از فرودین تا خرداد امسال با افزایش قیمت نان ۱۰۰ درصدی نان موافقت کنند، اما بعدها وزارت کشوربا ۸۰ درصد موافقت کرد و درنهایت ۴۰ درصد در مردادماه به قیمت نان افزوده شد تا هزینههای پرسنلی و جاری نانوایان را بپوشاند درحالی که در واقعیت کلاه سرنانوایان گذاشته شد و مردم با نان بی کیفیت مواجه شدند.
عضو کمیته تدوین استاندارد گندم به پیش بینی قیمت نان در نیمه دوم سال پرداخت و گفت: پیش بینیها براین است در نیمه دوم سال قیمتها آزاد شود و دولت هیچ راهی جز آزاد سازی نان ندارد درغیراین صورت نانواهای کشور ازآنجایی که نرخ فعلی برایشان توجیه اقتصادی ندارد یا ورشکست خواهند شد یا مجبور به تعطیلی میشوند.
این کارشناس نان درمورد اظهارات معاون اقتصادی استانداری تهران و قیمت کارشناسی نان انتقاد کرد و گفت: بنده صحبتهای علی مهری معاون اقتصادی استانداری تهران را به یک ریال قبول ندارم؛ چراکه گفتهاند نرخ نان در تهران کارشناسی است؛ این درحالی است که قیمت تمام شده سنگک ده هزار تومان است درحالی که قیمت کارشناسی آن توسط دولت ۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.
خواجه تاکید کرد: اگر قیمت نان کارشناسی است چرا نانوایان در سنگ بازنشستگی هنوز کار میکنند و یا اینکه چرا بهداشت نانواییها طبق گزارش بهداشت محیط کشور ۸۵ درصد عقبتر از سایر صنوف کشور است؟ چرا پژوهشکده غله کشور صراحتا اعلام میکند که اگر مردم نان لواش نخورند سالم ترند؟ و یا اینکه چرا آمار ابتلا به بیماریهای غیرواگیر تا سال ۱۳۸۰ از هر ۵ نفر ایرانی یک نفر بود، اما حالا از هر سه ایرانی یک نفر شده است؟
عضو هییت مدیره اتحادیه نانوایان اصفهان درخصوص قیمت واقعی نان گفت: اگر دولت افزایش قیمت ۸۰ درصد را قبول میکرد درحال حاضر قیمت یک نان ۲۰۰۰ تومان بود درحالی قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است ازسویی دیگر دولت یارانه شبانه نانوایان را ۶ ماه است که پرداخت نمیکند و همزمان هم نرخ نان را ۵۰ درصد کاهش داده است.
او بیان کرد: کارگروه آرد و نان مشهد به واسطه اعتراضات نانوایان و به منظور جلوگیری از تعطیل نشدن این واحدها میتواند بدون نظردولت درمورد افزایش قیمت نان تصمیم گیری کند و تبصره جدید ایجاد کند که اعتراضات اخیر با مصوبه همین کارگروه بود.
این کارشناس نان وضعیت قیمت نان در تهران را خارج از کنترل شده خواند و گفت: بی تدبیری دولت در دادن نرخ سالیانه باعث شد که سه سال قیمت نان تغییر نکند و همین مساله باعث شد تا نانوایان نرخ سنگک را به قیمت ده هزار تومان بفروشند، اما امسال دولت نرخ را ۵ هزار و ۵۰۰ اعلام میکند و کسی هم به قیمت تحمیلی نان توجهی ندارد و اکثر نانوایان با قیمت کارشناسی نان را به فروش میرسانند.
او معتقد است : دولت با نانوایان لجبازی میکند و دود آن به چشم مردم میرود؛ چراکه نانوا که نباید از جیب خودش به مردم سوبسید بدهد که این وظیفه دولت است وقتی حق نانوا را بخورد نانوا از وزن چانه میزند یا کیفیت مواد را کاهش میدهد البته وزارت اقتصاد با راه اندازی «سامانه نانینو» نقش مهمی در نابودی سرنوشت نان داشت و درحالی که قول داده بود تا شبی ۴۰ درصد به نانواها بدهد اما خلف وعده کرد و وزارت کشاورزی هم وعده افزایش ۸۰ درصدی را داد اما زیربار آن نرفت که درنهایت با افزایش ۴۰ درصدی موافقت شد و همین مساله فرمان کوچک سازی نان و بی کیفیتی نان را صادر کرد .