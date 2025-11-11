میلی صفحه خبر لوگو بالا
پلیس تصاویر دو قاتل تحت تعقیب را منتشر کرد!

کد خبر: ۱۳۳۹۵۶۵
| |
1215 بازدید

پلیس تصاویر دو قاتل تحت تعقیب را منتشر کرد!

پلیس آگاهی شهرستان ملارد با صدور اطلاعیه‌ای رسمی و انتشار تصاویر بدون پوشش دو متهم تحت تعقیب، از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای این افراد را در اختیار پلیس قرار دهند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این ۲ متهم که هر ۲ به اتهام قتل تحت تعقیب هستند، شامل (حسن شریفی تبریان، فرزند علی‌اکبر) و (فریدون کوهنوردپور، فرزند مسلم) می‌شوند. تصاویر آنها با مجوز قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد منتشر شده است.

پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده این افراد، فوراً با شماره ۱۱۰ یا شماره ۰۲۱۲۱۸۷۶۶۴۰ (سروان خزایی) تماس گرفته و از هرگونه اقدام شخصی پرهیز کنند، چرا که احتمال خطرناک بودن این متهمان وجود دارد.

ماموران پلیس تأکید کردند که اطلاعات دریافتی شهروندان محرمانه باقی خواهد ماند و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در دستگیری متهمان و تضمین امنیت جامعه داشته باشد.

این اقدام پلیس آگاهی ملارد نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر نیروی انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش مردم و جلوگیری از فرار مجرمان تحت تعقیب است.

قاتل قتل مجوز قضایی حسن شریفی تبریان فریدون کوهنوردپور ملارد
