ورود سامانه بارشی جدید به ایران از روز شنبه

کارشناس هواشناسی گفت: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد از روز شنبه (۲۴ آبان)، از سمت استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نخستین نشانه‌های ابرناکی و بارش ظاهر خواهد شد.
ورود سامانه بارشی جدید به ایران از روز شنبه

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب نیوز؛ محمد اصغری کارشناس هواشناسی با بیان اینکه دلیل اصلی تأخیر در بارش‌های پاییزی پدیده پرفشار جنب حاره‌ای است، گفت: اکنون این پدیده جوی بر فراز خاورمیانه حاکم شده است.

وی افزود: پدیده پرفشار جنب حاره‌ای مانند یک سقف نامرئی در لایه‌های بالایی جو عمل می‌کند و مانع از صعود رطوبت و تشکیل ابر می‌شود. در واقع، تا زمانی که این سامانه فعال باشد، آسمان کشور صاف می‌ماند و بارندگی رخ نمی‌دهد.

اصغری ادامه داد: افزون بر این عامل، تغییرات الگوی جریان‌های جوی در مقیاس منطقه‌ای نیز در کاهش بارندگی نقش داشته است. کاهش انتقال رطوبت از سمت دریای مدیترانه، اقیانوس هند و دریای سرخ و همچنین تشدید پدیده تغییر اقلیم، از دیگر دلایل اصلی تداوم خشکی هوا در پاییز امسال است.

وی تأکید کرد: شرایط فعلی صرفاً موقتی نیست و باید آن را هشداری برای آینده دانست. تغییرات اقلیمی در منطقه و جهان باعث شده الگوی بارش‌ها در ایران نیز تغییر کند و این مسئله نیازمند آمادگی و برنامه‌ریزی ملی در حوزه مدیریت منابع آب و محیط زیست است.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز هم در برخی نواحی صنعتی از جمله تهران، البرز، اصفهان و خوزستان، غلظت آلاینده‌های جوی به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده و کیفیت هوا به‌شدت کاهش یافته است.

وی افزود: انتظار می‌رود این وضعیت آلودگی هوا حداقل تا پایان هفته ادامه داشته باشد، اما از اوایل هفته آینده شاهد تغییر نسبی در شرایط جوی و نفوذ موج جدیدی از بارش‌ها به کشور خواهیم بود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد از روز شنبه (۲۴ آبان)، از سمت استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نخستین نشانه‌های ابرناکی و بارش ظاهر خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
سامانه بارشی هواشناسی محمد اصغری ابر رطوبت کیفیت هوا ناسالم
مطالب مرتبط
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
15
پاسخ
الحمدلله رب العالمین که د ر این اوضاع در هم برهم یک خبر امیدوار کننده شنیدیم. الهی بر ما رحمت آور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
6
پاسخ
خدا را شکر
