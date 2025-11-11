میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز انبار ۲۳ میلیاردی شرکت خودروسازی فاش شد!

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف حدود ۶ هزار قطعه لوازم یدکی خودرو در تهران خبر داد که توسط یک شرکت مطرح خودروسازی احتکار شده بود.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۵۴
| |
879 بازدید
|
۶
راز انبار ۲۳ میلیاردی شرکت خودروسازی فاش شد!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: مقابله با کالای قاچاق و احتکار کالا به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

وی گفت: در راستای اشراف اطلاعاتی بر انبار‌ها و بارانداز‌های نگهداری کالا و همچنین در پی بررسی اخبار به دست آمده، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق شدند از یکی از شرکت‌های مطرح که در زمینه تولید و مونتاژ خودرو فعالیت دارد، حدود ۶ هزار قطعه لوازم یدکی احتکارشده در تهران کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را حدود ۲۳ میلیارد تومان برآورد کردند، عنوان کرد: در شرایط موجود هرگونه احتکار کالا که مورد نیاز جامعه است، در حقیقت خیانت به مردم است.

سردار رحیمی گفت: هموطنان گرامی برای مقابله جدی با کالای قاچاق می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص کالای قاچاق و احتکار با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
احتکار انبار سردار حسین رحیمی قاچاق پلیس امنیت اقتصادی تهران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زاکانی: معیشت تهران دست ما باشد، ۳۰٪ ارزان‌تر می‌شود
زاکانی: معیشت تهران دست ما باشد، ۳۰٪ ارزان‌تر می‌شود
مستأجران هرگز صاحب خانه نمی‌شوند!
پایان طرح ترافیک و دورکاری اجباری در تهران!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
13
پاسخ
23 میلیارد تومان شده احتکار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اونم شرکت خودرو سازی؟
قطعه فروش سر کوچه ما بیشتر از این جنس داره توی مغازش
ببین کی را می خواستن بردارن از کار
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
آی حق گفتی.
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
برای شرکت مطرح خودروسازی تعداد قابل توجهی نیست ولی طبق قانون ما حق‌الکشف داریم نکته جای دیگری است
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
3
پاسخ
بله قطعات احتکار کنید بعد بگید به دلیل کمبود قطعه خودرو ها ناقصند وامکان تحویل به مشتری وجود ندارد و بقیه ماجرا که خودتان می دانید کمبودخودرو در بازار بدنبالش گرانی خودرو بدنبالش افزایش قیمت خودرو در کارخانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
1
پاسخ
به فرض که درست باشه، این همه گرفتین وبردین چی گیرمردم میاد؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
خداییش ۲۳ میلیارد در قطعات خودرویی عددی محسوب نمی شود. ۲۳ میلیارد قیمت ۵ خودروی اکستریم وارداتی است.
بگردید احتکارها و رانت های چند هزار میلیاردی را پیدا و مجازات کنید!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۹ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۹۴ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۶۴ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۴ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۵۹ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۸ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cTi
tabnak.ir/005cTi