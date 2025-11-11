راز انبار ۲۳ میلیاردی شرکت خودروسازی فاش شد!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: مقابله با کالای قاچاق و احتکار کالا به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

وی گفت: در راستای اشراف اطلاعاتی بر انبار‌ها و بارانداز‌های نگهداری کالا و همچنین در پی بررسی اخبار به دست آمده، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق شدند از یکی از شرکت‌های مطرح که در زمینه تولید و مونتاژ خودرو فعالیت دارد، حدود ۶ هزار قطعه لوازم یدکی احتکارشده در تهران کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را حدود ۲۳ میلیارد تومان برآورد کردند، عنوان کرد: در شرایط موجود هرگونه احتکار کالا که مورد نیاز جامعه است، در حقیقت خیانت به مردم است.

سردار رحیمی گفت: هموطنان گرامی برای مقابله جدی با کالای قاچاق می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص کالای قاچاق و احتکار با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.