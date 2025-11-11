استوری هنرمندان در واکنش به فوت همایون ارشادی

به گزارش تابناک؛ برخی هنرمندان با انتشار استوری به درگذشت همایون ارشادی واکنش نشان دادند.
همایون ارشادی متولد ۱۳۲۶ در اصفهان و فارغالتحصیل رشته معماری بود.
او فعالیت حرفهای خود را با حضور در فیلم ماندگار «طعم گیلاس» ساخته عباس کیارستمی در سال ۱۳۷۶ آغاز کرد؛ فیلمی که برنده نخل طلای جشنواره کن شد و نام ارشادی را در سینمای ایران و جهان مطرح کرد.
پس از آن، ارشادی در دهها اثر سینمایی و تلویزیونی نقشآفرینی کرد و با کارگردانان مطرحی همکاری داشت. از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای:
«درخت گلابی»، «پارتی»، «واکنش پنجم»، «پرونده هاوانا»، «زندگی با چشمان بسته»، «آل»، «نارنجیپوش»، «اشباح» و «یک سطر تا واقعیت» اشاره کرد.